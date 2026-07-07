Bagster Puppy: la borsa da serbatoio per viaggiare in moto con il cane

Bagster ha presentato la sua borsa da serbatoio PUPPY, progettata per trasportare cani di piccola taglia in moto. Il prodotto è disponibile in due versioni — PUPPY SMALL 20L a 184,00 € e PUPPY 30L a 209,00 € — ed è acquistabile sul sito ufficiale bagster.com e tramite la rete di rivenditori del brand.

Un posto dedicato al cane sul serbatoio

La borsa si posiziona sul serbatoio della moto, mantenendo l’animale vicino al motociclista e sempre sotto il suo controllo visivo. Il peso massimo consigliato per il cane è di 8 kg, il che la rende adatta a razze di piccola taglia. L’ampia apertura superiore facilita l’inserimento dell’animale, mentre una finestra trasparente garantisce l’ingresso della luce e il contatto visivo del cane con l’esterno.

La sicurezza durante il viaggio è affidata a una cinghia interna, mentre le aperture di ventilazione assicurano la circolazione dell’aria. Le tasche laterali permettono di portare con sé gli accessori essenziali per il cane, come guinzaglio, documenti o croccantini. La fodera inferiore è rimovibile per consentirne il lavaggio.

Montaggio e compatibilità

PUPPY si installa tramite il sistema di montaggio tradizionale di Bagster: può essere fissata su un copri serbatoio Bagster oppure sul supporto universale EASY ROAD, rendendola compatibile con un’ampia gamma di modelli di moto.

Caratteristiche tecniche

Modelli disponibili: PUPPY SMALL 20L (Rif. XSR390) e PUPPY 30L (Rif. XSR130)

(Rif. XSR390) e (Rif. XSR130) Peso massimo consigliato dell’animale: 8 kg

Ampia apertura superiore per l’accesso del cane

Finestrino trasparente

Aperture di ventilazione

Cinghia di sicurezza interna

Tasche laterali

Tracolla inclusa

Fodera inferiore rimovibile e lavabile

Compatibile con copri serbatoio Bagster o supporto universale EASY ROAD

Prezzi

PUPPY SMALL 20L (Rif. XSR390): 184,00 €

(Rif. XSR390): PUPPY 30L (Rif. XSR130): 209,00 €

Domande frequenti

Quanto pesa al massimo il cane che si può trasportare con la borsa Bagster Puppy?

Il peso massimo consigliato dall’azienda per l’animale da trasportare è di 8 kg. La borsa è quindi indicata per cani di piccola taglia.

Quali sono le versioni disponibili della borsa Bagster Puppy e quanto costano?

Bagster Puppy è disponibile in due versioni: PUPPY SMALL da 20 litri (Rif. XSR390) al prezzo consigliato di 184,00 euro, e PUPPY da 30 litri (Rif. XSR130) al prezzo consigliato di 209,00 euro.

Come si installa la borsa Bagster Puppy sulla moto?

La borsa si monta tramite il sistema di fissaggio tradizionale di Bagster. È possibile installarla su un copri serbatoio Bagster oppure sul supporto universale EASY ROAD, in base alla configurazione della moto.

Dove si può acquistare la borsa da serbatoio Bagster Puppy?

La borsa Bagster Puppy è acquistabile sul sito ufficiale bagster.com e presso la rete di rivenditori autorizzati Bagster.