AXO Frontier WP: L’abbigliamento “Quattro Stagioni” pratico e sicuro [LA PROVA]

Nel 1978 nasce AXO, un’azienda che affonda le sue radici nel fango e nella polvere dei circuiti di motocross. Fin da subito, diventa un punto di riferimento per l’abbigliamento, le calzature e le protezioni. Importanti collaborazioni con le leggende del Cross come Jeff Stanton, Jeremy Mc Grath e il nostro Antonio Cairoli, hanno permesso di portare la loro esperienza dal campo alle strade di tutti i giorni e alla portata di tutti. Nel tempo, l’azienda ha allargato i suoi orizzonti, trasformandosi in un punto di riferimento per ogni tipo di motociclista. E oggi, pur onorando la sua lunga storia, AXO non smette di guardare avanti, verso il futuro. Con un rinnovato approccio che unisce lo stile contemporaneo alla massima funzionalità e affidabilità.

AXO si rivolge al motociclista moderno, pronto ad affrontare ogni tipo di percorso. AXO vuole dare forma alla libertà di ogni motociclista. Per capire fino in fondo questa filosofia ed essendo il mio primo contatto con la casa, ho messo alla prova il completo Frontier WP, un set quattro stagioni abbinato ai guanti estivi Cliff.

VESTIBILITÀ E DESIGN: DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Indossando il completo per la prima volta, la giacca mi è calzata alla perfezione. La mia taglia abituale, una M, si è rivelata la scelta giusta per questo capo. I pantaloni, invece, pur avendo la giusta misura in vita, sono un po’ larghi sulle gambe. Probabilmente, una taglia S sarebbe stata troppo stretta, ma questo è un aspetto soggettivo che dipende dalla corporatura di ognuno. Fortunatamente, sia la giacca che i pantaloni offrono numerose regolazioni per adattarsi a diversi fisici, garantendo un comfort ottimale e una sensazione “su misura”. Dal punto di vista del design, il completo si presenta robusto e funzionale. La giacca, in particolare, si distingue per la sua praticità: le tasche sono un vantaggio fondamentale per ogni motociclista, permettendoti di riporre l’essenziale senza dover ricorrere a borselli o zaini. Tutte sono protette da materiali e cerniere impermeabili, a prova di pioggia. Oltre a dare un senso di sicurezza, i materiali e la componentistica trasmettono un’immediata sensazione di qualità.

GIACCA FRONTIER WP: PROGETTATA PER OGNI CONDIZIONE

La Giacca Frontier WP è l’elemento chiave del completo, pensata per essere usata “tutto l’anno”. La sua costruzione è solida, realizzata in tessuto armaturato con una membrana interna impermeabile e traspirante. I materiali e la componentistica garantiscono qualità e capacità elevate, offrendo un’immediata percezione di ottima protezione dall’acqua grazie anche ai materiali “waterproof”. Per resistere all’usura, sono stati aggiunti rinforzi strategici in materiale rip-stop su spalle e gomiti, zone particolarmente esposte.

La giacca è certificata EN17092:2020 – Livello: Classe AA e include protezioni “AIR” ventilate di Livello 1 Type A su spalle e gomiti.

Le protezioni incluse sono più che sufficienti per un utilizzo turistico, anche su strade bianche o in off-road, come verificato durante la prova. Il paraschiena è offerto come optional. A mio parere, il paraschiena è fondamentale per la sicurezza e dovrebbe essere una dotazione obbligatoria da indossare, proprio come il casco.

AXO, infatti, offre paraschiena opzionali certificati EN1621-2 Livello 2, realizzati in materiale Viscoflex, leggero e flessibile, che si integrano perfettamente nella giacca. Sono disponibili in due codici, M per le taglie S-M e L per le taglie L-5XL.

Per affrontare ogni stagione, la giacca include un liner termico removibile che la rende perfetta per le giornate più fredde, mentre il sistema di ventilazione Air Flow è pensato per le temperature più alte. Con ampie aperture su petto, braccia e schiena, assicura un flusso d’aria ottimale. Un dettaglio pratico che ho apprezzato è la possibilità di aprirle e chiuderle con le cerniere facilmente raggiungibili durante la guida, permettendo di adattarsi rapidamente ai cambi di temperatura durante un lungo viaggio. La chiusura del collo, rifinita in neoprene e microfibra, è ben realizzata, offrendo un’ottima copertura, così come le maniche e la vita, dotate di numerosi elementi di regolazione per una vestibilità personalizzata.

In questo periodo molto caldo, durante la prova, ho mantenuto la ventilazione sulla schiena sempre aperta, trovando un ottimo equilibrio termico. È importante, però, evitare di comprimere quest’area con uno zaino per non comprometterne la funzionalità. In montagna, dove la temperatura scende rapidamente, ho chiuso le prese d’aria sulle maniche, confermando la loro grande utilità e versatilità.

SCHEDA TECNICA – GIACCA FRONTIER WP

– Giacca esterna in tessuto armaturato con membrana interna termo nastrata, impermeabile e traspirante;

– Rinforzi strategici in materiale rip-stop su aree spalle e gomiti;

– Collo con margine in neoprene, interno in microfibra e chiusura frontale con velcro AXO;

– Chiusura frontale con zip, velcri e bottoni;

– Tasca di servizio al petto con chiusura zip;

– 2 Tasche al fondo WP con chiusura zip e velcro;

– Ampia tasca posteriore con chiusura velcro;

– Multi regolazioni su maniche, vita, fondo e polsi;

– Inserti elastici su area sottomanica;

– Ampie aperture di ventilazione su torace, maniche e schiena;

– Dettagli riflettenti su torace, vita e schiena;

– Interno foderato in tessuto traspirante;

– 2 Tasche interne con velcro;

– Tasca interna impermeabile con zip;

– Zip di connessione su punto vita interno per collegare la giacca ai pantaloni della collezione AXO.

– Interno removibile in tessuto trapuntato ed imbottito;

– Tasca interna con chiusura velcro.

– Prodotto Certificato secondo normativa EN17092:2020 – Livello: Classe AA;

– Protezioni “AIR” Ventilate EN1621-1 di Livello 1 Type A su spalle e gomiti;

– Predisposizione per alloggiare protettore paraschiena opzionale EN1621-2 livello 2;

– Codice protezione schiena opzionale L – 1903888 (adatto dalla taglia L alla 5XL);

– Codice protezione schiena opzionale M – 1903889 (adatto dalla taglia S alla M);

– Prezzo: 239,95 €

PANTALONI FRONTIER WP: IL LATO PRATICO E SICURO

Anche i Pantaloni Frontier WP seguono la stessa filosofia della giacca. Realizzati con lo stesso tessuto armaturato e con rinforzi in rip-stop su ginocchia e vita, offrono solidità e protezione. Sono certificati EN17092:2020 – Livello: Classe AA e includono protezioni di Livello 1 Type A sulle ginocchia e protettori per i fianchi.

I pantaloni offrono numerose regolazioni in vita con velcro e, soprattutto, ampie aperture al fondo con un sistema multi-regolazione per adattarsi a qualsiasi tipo di stivale. Le tasche Air Flow, posizionate su fronte e retro, massimizzano la ventilazione durante la guida. Anche se il flusso d’aria è eccellente quando si è in moto, i pantaloni tendono a trattenere troppo il caldo quando si è fermi. Ad esempio, la parte anteriore impermeabile (dove si trova la cerniera principale) sebbene utile contro la pioggia, può rendere il comfort termico un po’ impegnativo nelle giornate più afose. È un aspetto da considerare se si ha in programma di camminare a lungo una volta scesi dalla moto. Un elemento pratico che ho molto apprezzato sono i ganci interni, utilissimi per appendere i pantaloni e farli asciugare.

SCHEDA TECNICA – PANTALONI FRONTIER WP

– Pantalone esterno in tessuto armaturato con membrana interna termo nastrata, impermeabile e traspirante;

– Rinforzi strategici in materiale rip-stop su aree ginocchio e vita;

– Apertura anteriore con zip, bottone e gancio;

– Tasca laterale WP con chiusura zip e velcro;

– Multi regolazioni su vita con velcro;

– Aperture al fondo con sistema multi-regolazione con velcro e zip;

– Inserti elastici su punto ginocchio, cavallo e vita posteriore;

– Ampie aperture di ventilazione sulla zona anteriore e posteriore;

– Dettagli riflettenti su fianchi e fondo;

– Interno foderato in tessuto traspirante;

– Zip di connessione su punto vita per collegare il pantalone alle giacche della collezione AXO;

– Interno removibile in tessuto trapuntato ed imbottito;

– Prodotto Certificato secondo normativa EN17092:2020 – Livello: Classe AA;

– Protezioni EN1621-1 di Livello 1 Type A su ginocchia;

– Protettori bacino EN1621-1 livello 1 Type B inclusi;

Prodotto disponibile dalla taglia S alla 3XL;

– Prezzo: 159,95 €

GUANTI CLIFF: LEGGERI E COMODI

I Guanti in Tessuto Cliff sono l’unico elemento prettamente estivo del completo, perfetti per i periodi molto caldi. Si tratta di un guanto da off-road omologato in tessuto tecnico traspirante, con inserti protettivi in gomma termoformata. La sensazione di comfort è eccezionale: le mani non hanno sudato, la presa sul manubrio è piacevole e i comandi sui blocchetti della moto si gestiscono con grande facilità. L’unico dettaglio da tenere a mente è la taglia: ho dovuto prendere una 2XL, a differenza della mia solita XL.

SCHEDA TECNICA – GUANTI CLIFF

– Dorso in tessuto tecnico traspirante ad alta densità;

– Dita e dorso con inserti protettivi in gomma termoformata;

– Mignolo con stampa logo AXO;

– Aree infradito in materiale stretch;

– Logo AXO in rilievo su dorso;

– Pollice con protezione 3D e rinforzo in tessuto tecnico;

– Polso in neoprene elasticizzato stampato.

– Palmo in pelle sintetica con zone imbottite anti-sfregamento;

– Dettaglio “AXO Grip” con stampa in silicone su indice e medio;

– Rinforzo in pelle sintetica con extra protezione 3D antiurto;

– Chiusura polso regolabile con velcro ad alta resistenza.

– Rinforzi sagomati su palmo e dita per protezione da impatti e abrasioni;

– Prodotto certificato secondo normativa EN13594:2015 – Livello: 1.

– Prodotto disponibile dalla taglia S alla 3XL

– Prezzo: 35,95 €

CONCLUSIONI: AXO IL MIO NUOVO COMPAGNO DI VIAGGIO

Questo primo contatto con l’abbigliamento AXO mi ha convinto per la qualità dei materiali utilizzati. Il completo Frontier WP è un prodotto eccellente, che unisce l’esperienza di un brand storico a un design contemporaneo e funzionale. Mi piacerebbe che questo capo fosse ancora più versatile. Pur consapevole che nel catalogo AXO esistono capi più specifici per l’estate, per chi cerca un vero “quattro stagioni”, la possibilità di rimuovere qualche altro elemento (anche a costo di perdere parzialmente l’impermeabilità) ne aumenterebbe ulteriormente la versatilità. Anche la parte bassa dei pantaloni, verso le caviglie, pur essendo traspirante come da specifiche tecniche, al tatto trasmette inevitabilmente una sensazione di calore.

Bisogna considerare che un motociclista, una volta parcheggiata la moto (e senza borse aggiuntive), è spesso costretto a proseguire il tragitto a piedi indossando l’abbigliamento completo.

Per quanto riguarda i movimenti, posso dire che nessuna parte dell’abbigliamento, che si tratti di giacca, pantaloni o guanti, ha mai creato un senso di disagio. L’unica cosa che si nota è che è un capo nuovo e, come tutti i capi nuovi, deve adattarsi al corpo, acquisendo elasticità e tolleranza nei tessuti. Essendo un abbigliamento in tessuto, cede rapidamente e le misure, non essendo troppo strette, consentono di stare comodi.

Ho trovato molto interessante la possibilità, una volta fermi, di poter raggiungere facilmente le tasche per prendere eventuali oggetti o, durante la guida, di aprire e chiudere le cerniere per aumentare o diminuire il flusso d’aria all’interno dei capi.