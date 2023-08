Assicurazione RC: dall’Europa nessun obbligo per bici ed e-bike

La scorsa settimana è arrivata l’approvazione del Consiglio dei Ministri sul decreto legislativo per rendere obbligatoria l’assicurazione anche per i monopattini e le bici elettriche, recependo la direttiva dell’Unione Europea su questo tema. Tuttavia, secondo l’ANCMA, “dall’Europa non arriva nessun obbligo per bici ed e-bike”.

”Un fattore di forte preoccupazione”

L’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori ha voluto precisare, in una nota, questa differenza: “Dalla lettura della direttiva emerge chiaramente che il provvedimento riguarda i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, quindi da un motore – si legge – Per come entrato nel Consiglio di ministri, la bozza del decreto di recepimento non fa riferimento ad alcun obbligo assicurativo per le biciclette a pedalata assistita, né tantomeno per le biciclette muscolari”.

La preoccupazione riguarda un mercato in forte crescita che, secondo ANCMA, rischia di venir limitato, nel caso arrivasse l’obbligo di pagare un’assicurazione su questi modelli: “Anche solo la miope prospettiva dell’assicurazione per le e-bike, il cui obbligo non è presente in nessuno stato europeo, rappresenta un fattore di forte preoccupazione per un settore trainante e per un mercato che solo l’anno scorso ha generato un volume d’affari di oltre 3,2 miliari di euro”.

I dati del 2022

Osservando i dati, nel 2022, c’è stato un rallentamento complessivo delle vendite di biciclette, da 17,1 milioni di unità nel 2021 a 14,7 milioni di pezzi, ma un costante incremento della domanda di bici elettriche. Questi modelli, infatti, hanno superato i 5,5 milioni di modelli venduti lo scorso anno. Per un totale di 21,2 miliardi di euro di acquisti tra biciclette e biciclette elettriche, con un incremento del 7,4% rispetto al 2021. Per un volume d’affari italiano pari a 3,2 miliardi di euro.