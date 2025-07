Area B Milano: rinviato di un anno il divieto per i motocicli più vecchi

Un anno in più per poter circolare a Milano e per poter poi cambiare in tempo il proprio mezzo a due ruote. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, infatti, ha annunciato il rinvio di un anno dei nuovi divieti per i motocicli più vecchi, quelli a due tempi e gasolio fino ad Euro 3 ed i benzina quattro tempi fino ad Euro 2. Lo stop entrerà in vigore il 1° ottobre 2026.

Cosa cambia

Attualmente, non possono circolare in Area B a Milano i ciclomotori e le moto a due tempi fino ad Euro 1 e quelli a gasolio fino ad Euro 1. Questi divieti resteranno in vigore, mentre si allunga di un anno la possibilità di circolare per quelli successivi. Dal prossimo ottobre, era in calendario lo stop di motocicli e moto a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina quattro tempi Euro 0, 1 e 2. Questi mezzi potranno accedere nella grande ZTL milanese fino al 30 settembre 2026, poi resterà la possibilità di utilizzare Move-In.

”Più gradualità nella transizione”

È stato, come dicevamo, il primo cittadino milanese Giuseppe Sala ad annunciarlo: “Alla luce della consistenza del parco circolante ancora interessato dai divieti previsti dal 1° ottobre 2025 e della necessità di consentire ai cittadini un tempo congruo per adeguarsi, riteniamo opportuno proporre un posticipo di un anno dell’entrata in vigore di tali limitazioni. Questo permetterà di accompagnare con maggiore gradualità la transizione e sostenere le fasce di popolazione più esposte, senza comprometterne gli obiettivi ambientali”.