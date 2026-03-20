Arai RX-7 EVO, Quantic e NOS NS-11F: i nuovi caschi moto 2026

L’arrivo della primavera fa crescere sempre di più la voglia di mettersi in sella e uscire con la propria moto. Questo è dunque il momento migliore per rinnovare abbigliamento e accessori di ogni motociclista, a partire dal casco. A tal proposito BER Racing avanza una serie di interessanti proposte con una serie di caschi che vanno ad intercettare esigenza differenti, offrendo sempre il massimo in termini di protezione, comfort e versatilità.

Tra le novità del catalogo BER Racing andiamo a scoprire tre diversi caschi, due di Arai e uno di NOS Helmets, che ognuno a modo suo è capace di unire sicurezza e stile.

Arai RX-7 EVO Nakagami SP3

Questo casco, che a livello tecnico offre il meglio della tecnologia continuamente evoluta di Arai, dove ogni miglioria è sempre al servizio di una maggiore protezione, è conforme all’omologazione ECE 22.06, vantando una progettazione che ha avuto sin dalla fase iniziale l’ottimizzazione di materiali e struttura per deviare e dissipare al meglio l’energia d’impatto. In termini di comfort, il casco Arai RX-7 EVO, tra i prodotti premium del marchio Arai, dispone di ventilazione evoluta grazie alle migliore delle canalizzazioni interne, a cui si aggiunge l’ergonomia dei guanciali ulteriormente migliorata. A caratterizzare questo casco è la speciale grafica distintiva dedicata a Takaaki Nakagami, pilota motociclistico giapponese che corre dal 2018 in MotoGP con Honda. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL, il casco Arai RX-7 EVO Nakagami SP3 viene proposto al prezzo di 1.189 euro.

Arai Quantic Peak Yellow

L’altra proposta di Arai è il Quantic Peak Yellow, un casco Sport Touring dinamico, capace di coniugare il comfort richiesto per affrontare le lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva. Questo casco è in grado di garantire un ricambio d’aria efficiente e costante grazie alla presa d’aria integrata nel logo Arai 3D, alle due Tear-Ducts anteriore, allo spoiler estrattore posteriore e alla nuova presa d’aria mentoniera. In termini di sicurezza, il casco, che ha ottenuto l’omologazione ECE 22.06, vanta la calotta esterna, con nuovo sistema visiera VAS integrato, realizzata con tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. Il casco Arai Quantic Peak Yellow, disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, ha un prezzo di 859 euro.

Casco NOS NS-11F Shure

Nel catalogo di BER Racing troviamo poi un interessante proposta di NOS Helmets, parliamo del NOS NS-11F Shure, un casco che si rivolge ai motociclisti che vogliono unire la tecnologia di un casco da corsa con il livello di finiture e comfort tipici della filosofia di NOS Helmets. Questo casco consente la personalizzazione della fodera interna grazie ai diversi spessori dei guanciali e della calottina, permettendo di adattare la calzata al viso del motociclista. Per quanto riguarda la protezione, il casco ha la calotta esterna in MFC (Multiple Fiberglass Composite) che garantisce sicurezza elevata, permettendo di ridurre le dimensioni complessive del casco, rendendolo dunque più leggero e più performante in termini di aerodinamica. Grazie a tessuti interni traspiranti e sistema di ventilazione MACH-Efficiency2. che garantisce un apporto costate di aria fresca all’interno del casco, e al cinturino ad doppia D che offre tenuta e praticità, questo casco si fa apprezzare anche sul fronte del comfort. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, il casco NOS NS-11F Shure, proposto in varie colorazioni tra cui Red e Yellow, è in vendita sul sito di BER Racing al prezzo promozionale di 299 euro.