Aprilia Tuareg Rally: a EICMA 2024 l’adventure che arriva dalle competizioni [FOTO LIVE]

L’Aprilia Tuareg Rally che fa il suo debutto a EICMA 2024, e che possiamo apprezzare nelle nostre foto live dal Salone milanese, è la nuova moto adventure che porta in strada, o meglio ancora in fuoristrada, lo spirito racing e corsaiolo della Tuareg da competizione con la quale Jacopo Cerutti ha corso la Eco Race.

Protezioni più marcate

Nata dal know-how di Aprilia Racing nello sviluppo della Tuareg da competizione, la Aprilia Tuareg Rally si caratterizza per un look marcatamente racing a partire dal parafango alto e dal nuovo paracoppa in alluminio, di spessore maggiore e con un conformazione più protettiva. Una maggiore protezione e sicurezza nel fuoristrada sottolineata anche dalla presenza di paramani in metallo e nuovo guidacatena.

Ergonomia votata all’off-road

Manubrio più alto e sella rialzata di 20 mm ottimizzano l’ergonomia di guida, al fine di rendere l’Aprilia Tuareg Rally più maneggevole e performante nell’off-road. A tale scopo contribuiscono anche le sospensioni Kayaba con 240 mm di escursione e i cerchi heavy-duty a raggi con canale stretto in Ergal avvolti da pneumatici tassellati.

Più leggera

Aprilia è intervenuta anche sulla mappatura del motore per ottimizzare la trazione in fuoristrada della Tuareg Rally che beneficia anche di un alleggerimento complessivo, con il peso della moto pari a 199 kg, ovvero 5 kg in meno rispetto alla Tuareg. Riduzione di peso ottenuta grazie allo scarico SC Project con silenziatore completamente in titanio e fondello racing con uscita di 60 mm e ai cerchi leggeri. L’Aprilia Tuareg Rally viene proposta con livrea “race replica”.