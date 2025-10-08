Aprilia RSV4 X-GP: già sold out il modello da 238 cavalli

L’Aprilia RSV4 X-GP è andata esaurita in 14 giorni. L’edizione limitata, nata per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP in MotoGp, ha scatenato subito gli appassionati, che si sono precipitati ad acquistare i 30 esemplari disponibili. Le richieste hanno superato ampiamente il numero di moto disponibili, per la più potente RSV4 di serie mai costruita.

“X si conferma un brand esclusivo e di nicchia, con un potenziale enorme – le parole del CEO Massimo Rivola – Aprilia Racing è sinonimo di innovazione e ci riempie di orgoglio vedere che, anche a livello strategico e di prodotto, abbiamo creato un brand iconico e un nuovo genere di moto assolutamente esclusive, pensate in particolare per gli appassionati della pista”.

Le caratteristiche

Presentata al GP di Catalunya a settembre, la RSV4 X-GP è un modello derivato dalla moto in gara nel Mondiale MotoGp 2025, a partire dalla livrea che riprende la moto da corsa. L’aerodinamica è in primo piano, con la presenza delle leg e tail wings, per aggiungere carico nelle fasi di frenata ed in curva. Inoltre, la moto propone una distintiva forma della carena sulle fiancate che diminuisce la pressione dell’aria tra il suolo e la carena quando la moto è in piega in curva, tale da creare una forza di deportanza che schiaccia la moto verso terra.

Tutta la carenatura è realizzata in carbonio da PAN Compositi sfruttando gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGp, mentre il telaio è a doppia trave in alluminio, con sospensioni meccaniche Ohlins con setup dedicato, tra le quali spicca la raffinata forcella pressurizzata, e l’impianto frenante Brembo. L’Aprilia RSV4 X-GP adotta un set di cerchi forgiati Marchesini in magnesio che montano gli stessi pneumatici slick utilizzati da Pirelli nel campionato mondiale Superbike.

Il motore

La moto sportiva del marchio di Noale è spinta dal motore quattro cilindri a V di 65°, dalla cilindrata di 1099 cc con specifiche racing SBK, con una potenza di 238 cavalli e 131 Nm di coppia massima. Facendo diventare, come dicevamo, la RSV4 X-GP come la più potente RSV4 di serie mai realizzata. I 30 esemplari esclusivi sono venduti al prezzo di 90.000 euro.