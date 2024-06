Airoh Spark 2: il nuovo casco integrale per chi non scende a compromessi [FOTO]

Airoh presenta Spark 2, il nuovo casco integrale per il segmento stradale che coniuga stile, alte prestazioni e comfort con le tecnologie e i materiali più innovativi del marchio bergamasco.

Il nuovo casco full face Airoh Spark 2 ha linee decise e colori accattivanti, con le grafiche previste in collezione che si affiancano alle versioni monocolore.

Ventilazione al top

Realizzato in termoplastica HRT, il casco ha l’omologazione ECE 2206 ed offre il massimo comfort grazie anche all’integrazione di un innovativo sistema di ventilazione sviluppato all’interno della galleria del vento di Airoh, al quale si affiancano interni ipoallergenici, removibili e lavabili, realizzati con tessuti di alta qualità, tra cui Coolmax.

Sistemi di sicurezza innovativi

Sul fronte della sicurezza, Airoh Spark 2 dispone di avanzati sistemi di protezione tra cui ASN (Airoh Sliding Net), che prevede l’utilizzo di una particolare struttura in tessuto 3D che riduce le forze trasmesse alla testa in caso di impatto, e AEFR (Airoh Emergency Fast Release) che consente una rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza.

Il nuovo casco di Airoh è dotato di visiera Extra Wide che evita il rischio di appannamento grazie alla pratica posizione anti-fog e alla lente Pinlock 70 Max Vision in dotazione. A completare l’equipaggiamento di Spark 2 c’è un pratico sun visor integrato.

Taglie e prezzi

Il casco Airoh Spark 2 è disponibile in due calotte (XS-S-M; L-XL-XXL) con prezzo consigliato al pubblico che parte da 219,99 €.