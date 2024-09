Airoh Aviator 3 6DAYS Spain 2024: lo speciale casco in serie limitata da 200 unità

In occasione della FIM International Six Day of Enduro, evento della quale Airoh è partner da nove anni consecutivi, il marchio presenta, come da tradizione dal 2013, un casco speciale per celebrare l’atteso evento motociclistico.

Quest’anno, in omaggio alla FMI ISDE Spain, prevista dal 14 al 19 ottobre a Silleda, in Galizia, è stato realizzato Aviator 3 6DAYS Spain 2024, casco in edizione limitata disponibile in 200 pezzi in tutto il modo.

Top di gamma con personalizzazioni uniche

Aviator 3 6DAYS Spain 2024 beneficia di tutte le caratteristiche del modello top di gamma di Airoh, compresi gli avanzati sistemi tecnologici, tra cui il sistema anti-rotazione AMS2 Plus, e le sue qualità innovative, con aggiunta di riferimenti marcati all’evento, includendo anche gli interni dedicati.

I numerosi rimandi alla 98° edizione della FIM ISDE, che rendono il casco un prodotto per collezionisti, partono dalla speciale grafica che riprende i colori della bandiera della Spagna, Paese ospitante dell’evento 2024. Il design è stato ripreso anche sul packaging, sia sulla scatola del casco che sulla scatoletta degli accessori. Personalizzata anche la borsa porta casco.

Serie numerata

Ognuno dei 200 esemplari di questo casco riporterà, laserato sul bordo, il numero seriale di produzione, che sarà ripreso anche sulla scatola con un’etichetta cromata e sulla speciale ID Card, presente all’interno della scatola, compilata a mano e con firma autografa del fondatore di Airoh, Antonio Locatelli. Il casco Airoh Aviator 3 6DAYS Spain 2024 viene proposto al prezzo di 1.159,99 €.