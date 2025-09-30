Accessori moto Wunderlich: supporti smartphone e selle monoposto per le BMW e tanto altro [FOTO]

Wunderlich, azienda specializzata in pratici e versatili accessori per moto, presenta una serie di novità progettate per rendere più comoda e confortevole l’esperienza dei motociclistici con la proprie due ruote.

Supporti smartphone per le BMW

Si parte con i supporti smartphone con interfaccia Peak Design e smorzamento vibrazioni, disponibili nelle versioni base e con USB-Ladebox e ricarica wireless, per i motociclisti BMW dotati di predisposizione originale per Navigator. Entrambe le soluzioni, che permettono di avere sempre lo smartphone a portata di mano, sono dotate di tecnologia SlimLink di Peak Design che rende l’aggancio e lo sgancio dello smartphone rapido, intuitivo e sicuro. La versione “top” offre anche la ricarica wireless che permette di caricare lo smartphone senza cavi durante i viaggi in moto.

Selle monoposto Aktivkomfort e portapacchi per BMW F 900 GS

Tra gli altri accessori proposti da Wunderlich ci sono poi la sella monoposto Aktivkomfort e il portapacchi dedicato riservati alla nuova BMW F 900 GS, che rendono l’enduro di media cilindrata ancora più avventurosa. In pratica la sella originale della moto viene sostituita con questi due elementi, con pratico montaggio plug & play, progettati per integrarsi: la sella monoposto valorizza l’esperienza del pilota, mentre il portapacchi che sfrutta lo spazio precedentemente riservato al passeggero amplia le possibilità di utilizzo quotidiano e turistico, trasformando la F 900 GS in una compagna di viaggio ancora più versatile.

Sella M-Design Aktivkomfort per BMW M 1000 XR e S 1000 XR

Per le BMW M 1000 XR e S 1000 XR Wunderlich ha realizzato la sella pilota e passeggero M-Design Aktivkomfort per esaltare al guida sportiva, offrendo al tempo stesso sostegno ed ergonomia nelle lunghe percorrenze. Questa sella, disponibile in due versioni (standard e alta), è caratterizza da profilo sportivo, materiali di rivestimento, tra cui Alcantara, disposti a zone differenziate per garantire l’aderenza necessaria dove serve, e tecnologia ThermoPro, che permette alla temperatura della seduta sotto il sole estivo di risultare fino a 25°C inferiore rispetto ai materiali tradizionali.

Protezione cambio Harley-Davidson Pan America

Progettata invece per la Harley-Davidson Pan America è la speciale protezione dedicata al sistema di cambio elettronico Quickshifter Screamin’ Eagle o alla meccanica del cambio standard, che protegge il delicato meccanismo del cambio, evitando costose riparazioni e garantendo maggiore sicurezza anche nelle condizioni più impegnative. La protezione, realizzata in alluminio di alta qualità e con uno spessore di 2,5 mm, è compatta, robusta e leggera, oltre che facile da montare, integrandosi perfettamente al design della moto.