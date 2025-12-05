Accessori moto: tante novità Wunderlich per Ducati Multistrada V4 e V2 e diversi modelli BMW [FOTO]

Wunderlich rinnova il proprio catalogo di accessori premium per moto, con soluzioni pensate per aumentare comfort, sicurezza e stile su modelli BMW e Ducati.

Sella riscaldabile e rialzo manubrio per le Ducati Multistrada

Tra i prodotti di punta proposti dall’azienda tedesca spicca la sella riscaldabile AktivKomfort con tecnologia ThermoPro per la Ducati Multistrada V4, accessorio progettato per garantire postura naturale e maggior comfort grazie al rivestimento che mantiene fino a 25°C più bassa la temperatura della sella sotto il sole estivo rispetto ai materiali tradizionali. La bordatura ergonomica 3D riduce la pressione sulle cosce, mentre il riscaldamento integrato assicura un comfort costante anche in lunghe percorrenze nella stagione invernale. Disponibile nei colori nero e nero-rosso, la sella si installa facilmente con sistema plug & play.

Per migliorare ulteriormente la postura di guida, Wunderlich propone poi il rialzo manubrio Ergo dedicato alla Ducati Multistrada V2, che aumenta di 25 mm l’altezza del manubrio della moto, riducendo affaticamento su schiena, collo e spalle e migliorando maneggevolezza e controllo di guida in mezzo al traffico.

Le valigie per la BMW R 1300 GS Adventure

Per chi affronta viaggi lunghi o percorsi impegnativi, Wunderlich offre anche specifiche soluzioni di bagagli e protezioni avanzate. Le valigie Extreme Slimline DirectLock per BMW R 1300 GS Adventure, ad esempio, sono realizzate in alluminio, combinando leggerezza, robustezza e sicurezza antifurto, per garantire impermeabilità e resistenza agli urti. Ci sono poi le borse interne Toploader, dedicate a questo tipo di valigie per la BMW R 1300 GS Adventure, che ottimizzano l’uso dello spazio e semplificano le operazioni di carico-scarico.

Protezione e comfort aggiuntivi

Sul fronte della maggiore protezione, Wunderlich propone la barra paramotore Guard per BMW R 1300 RT che protegge cilindri e coperchi valvole senza limitare l’angolo di piega, mentre la cover Heldenbrust salvaguarda la parte frontale del motore da possibili danni provocati da detriti e impatti.

Wunderlich offre anche alcuni componenti per migliorare il feeling di guida. Tra questi ci sono ad esempio il cupolino Flowjet per BMW F 900 GS che ottimizza il flusso d’aria sul casco e garantisce una migliore visibilità in off-road, mentre le pedane Ultimate progettate per tutte le BMW GS ampliano la superficie di appoggio per pilota e passeggero, riducendo affaticamento e migliorando controllo e stabilità sia su strada che in fuoristrada.