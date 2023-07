Yamaha R1 Gytr Pro 25th Anniversary: la supersportiva racing per la pista in edizione limitata [FOTO]

La Yamaha R1 compie 25 anni e per celebrare in grande stile l’importante anniversario della supersportiva racing la Casa giapponese ha realizzato una serie speciale in edizione limitata, di appena 25 esemplari: la Yamaha R1 Gytr Pro 25th Anniversary. Parliamo di una versione esclusiva realizzata interamente a mano e riservati ai clienti privati che corrono in pista.

Come una moto da WorldSBK

Grazie al kit di trasformazione 25th Anniversary, sviluppato dalla divisione Genuine Yamaha Technology Racing, la R1 si evolve in modo significativo dal punto tecnico e dinamico, ottenendo un “upgrade” di performance che portano la moto giapponese sui livelli di prestazioni simili alle moto da WorldSBK.

Evoluzione tecnica e dinamica

La Yamaha R1 Gytr Pro 25th Anniversary si caratterizza esteticamente per una serie di novità come il telaietto posteriore in carbonio che ospita un serbatoio che ha una nuova forma, le forcelle anteriori Öhlins Fgr e l’ammortizzatore posteriore TTX, con regolazione del precarico pneumatico. Il know-how di Ymre nel campionato del mondo WorldSBK e in quello di Endurance della FIM è stato alla base del pacchetto per il controllo del motore e l’acquisizione dei dati di cui dispone la limited edition nipponica.

Lo stesso può dirsi del forcellone rovesciato che consente maggior grip al posteriore. Tra le novità c’è anche un nuovo cupolino che caratterizza la scocca in fibra di carbonio ultraresistente e leggera. La speciale Yamaha R1 monta inoltre l’avanzato impianto frenante firmato Brembo.

Livello di prestazioni unico

L’intenzione del produttore era di realizzare una moto in grado di emozionare in pista, come sottolineato da Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe: “Abbiamo sviluppato la gamma di componenti performance Gytr Pro insieme ai nostri tecnici del campionato del mondo di Superbike e di quello di Endurance, per offrire ai nostri clienti l’opportunità di sperimentare un livello di prestazioni davvero unico. Con l’edizione della R1 Gytr Pro 25th Anniverary hanno l’opportunità di godersi una moto unica. Una moto che è il più vicino possibile alle specifiche di quelle dei campionati del mondo del momento e che è possibile provare senza avere un contratto Yamaha per gareggiare nel WorldSBK o nell’EWC”.

Prezzo da pezzo di collezione: 159.000 €

La Yamaha R1 Gytr Pro 25th Anniversary è ordinabile solo online ad un prezzo di 159.000 € che è già un certificato da “pezzo di collezione”. Già 10 unità sono state vendute prima della presentazione ufficiale. A ognuno dei 25 acquirenti dell’esclusiva moto la Casa giapponese offre un invito per una giornata in un circuito di gara con un tema di tecnici dedicati di Yamaha che fornirà assistenza personalizzata per la configurazione iniziale per la pista.