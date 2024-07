Yamaha MT-09 Y-AMT: la prima con cambio manuale automatico

La Yamaha MT-09 ha segnato una nuova era nelle naked di media cilindrata, ora il marchio giapponese aggiunge l’innovativo cambio manuale automatico a questo modello, con la MT-09 Y-AMT. Questa moto garantisce, secondo la casa, una guida più coinvolgente, grazie ad un processo di cambio azionato con la punta delle dita o completamente automatico.

Le caratteristiche del cambio

Entrando più nel dettaglio, il funzionamento della frizione e del cambio è azionato da un motore elettrico, che elimina la necessità sia della leva della frizione tradizionale che di un cambio a pedale, permettendo al pilota di concentrarsi meglio sullo stile di guida. Il cambio manuale al manubrio è stato sviluppato pensando alla guida sportiva, permettendo cambi più veloci e precisi, mentre adottando la modalità D, il cambio diventa completamente automatico.

I piloti possono usare il pollice e l’indice per salire di marcia con la leva più (+) e scalare con la leva meno (-) oppure possono scegliere di utilizzare un solo dito per una guida più sportiva. Utilizzando il solo dito indice possono tirare la leva più (+) per salire di marcia o spingerla per scalare. Da fermo e a bassa velocità, il sistema Y-AMT controlla la frizione e il cambio, facilitando il controllo della moto durante la guida, le manovre e nel traffico intenso.

Il motore

La Yamaha MT-09 Y-AMT è spinta dal motore tre cilindri da 890cc, con 87,5 kW di potenza, ma è disponibile anche una versione da 35 kW, per permettere la guida con patente A2. L’esperienza di guida è arricchita dalla regolazione acustica del sistema di induzione, con prese d’aria reticolate integrate nel serbatoio carburante per consentire al pilota di sentire il rombo a regimi elevati.

Uscita

Questa versione della naked della casa giapponese arriverà nelle concessionarie nel quarto trimestre 2024 e sarà disponibile in tre colorazioni: Tech Black, Midnight Cyan e Icon Blue.