Scorpion EXO Z1 Carbon: il nuovo casco jet in carbonio più leggero e resistente

ScorpionEXO, produttore sudcoreano di caschi moto, lancia il nuovo casco jet EXO Z1 Carbon, evoluzione diretta dell’apprezzato EXO Z1, rispetto al quale si presenta con un peso ancora più contenuto, maggiore resistenza ed un elevato livello di eleganza e raffinatezza. Puntando ad offrire prestazioni ancora più evolute nella guida urbana dei motociclisti, il nuovo Scorpion EXO Z1 Carbon è dotato di calotta in fibra Ultra-TCT Carbon, una struttura avanzata che impiegata una percentuale di carbonio maggiore rispetto al modello precedente.

Con ancora più carbonio nella struttura della calotta

La sua composizione permette di ottenere un casco più sicuro e raffinato, che combina comfort, leggerezza e stile sportivo. Capace di offrire una protezione superiore e una riduzione significativa del peso, questo casco alza il livello in termini di comfort e maneggevolezza. Inoltre, come i fratelli della serie “Z1”, beneficia di aerodinamica ottimizzata, mentre la calzata equilibrata e l’interno in KwikWick III sono garanzia di comodità e sensazione di freschezza anche dopo molte ore in sella.

Design, caratteristiche e prezzo

Coniugando tecnologia e design, il casco Scorpion EXO Z1 Carbon si propone con due finiture disponibili, Onyx Solid Black e Solid Black, capaci di esaltare il fascino naturale del carbonio. In termini di caratteristiche, questo casco vanta la calotta in fibra Ultra-TCT Carbon, una struttura multi-strato pre-impregnata con resine speciali che integra una percentuale di carbonio più elevata, a vantaggio delle capacità di resistenza e di assorbimento progressivo dell’energia d’impatto.

Il nuovo EXO Z1 Carbon dispone di visierino solare interno SpeedView retrattile e con trattamento anti-fog su entrambi i lati, interni KwikWick III sfoderabili, lavabili e antibatterici, predisposizione Pinlock 70 3D MaxVision, sistema di ventilazione Aero-Tuned con presa d’aria superiore regolabile, pratica chiusura micrometrica a sgancio rapido. Disponibile in due diverse misure di calotte e con taglie che vanno dalla XS alla 3XL, il casco Scorpion EXO Z1 Carbon viene proposto al prezzo di 329,90 € in versione Solid Black e di 349,90 € in versione Onyx Solid Black.