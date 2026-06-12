Eleveit Stratos E-Dry: arriva la nuova colorazione Nero/Camo per la scarpa da moto

Eleveit, marchio di abbigliamento tecnico per motociclisti, amplia la propria offerta relativa alle scarpe per chi va in in moto, con l’introduzione della nuova colorazione Nero/Camo per la Stratos E-Dry, una delle calzature più versatili della gamma Urban e Touring. Questo nuovo look che esalta lo stile contemporaneo propone sulla Eleveit Stratos E-Day una grafica camouflage con pattern a pixel, creando un aspetto distintivo che si combina ad scarpa che unisce comfort e funzionalità.

Progettata per essere utilizzata tutto l’anno, la Stratos E-Dry si distingue per la sua spiccata versatilità che le consente di adattarsi a differenti usi, accompagnando il motociclisti nei lunghi viaggi in moto, negli spostamenti urbani, fino alle passeggiate nel tempo libero.

Impermeabile e resistente

Questa scarpa di Eleveit, capace di combinare praticità e protezione, vanta caratteristiche tecniche di prim’ordine a partire dalla membrana impermeabile e traspirante E-Dry, sviluppata per garantire protezione da pioggia, vento e umidità, mantenendo il piede asciutto anche durante i lunghi trasferimenti. La tomaia utilizza inoltre tessuto Ripstop in nylon ad alta resistenza, una soluzione che offre maggiore protezione contro strappi e abrasioni senza compromettere leggerezza e flessibilità.

Protezione top e massima leggerezza

Sul fronte della sicurezza, Eleveit introduce sulla Stratos E-Dry le protezioni in Poron XRD, materiale tecnico posizionato sui malleoli che assicura un elevato assorbimento degli impatti pur mantenendo una struttura sottile e confortevole che non vanno a compromettere il comfort e la libertà di movimento del motociclista. La scarpa adotta anche i rinforzi su puntale e tallone, oltre gli inserti in gomma ad alta resistenza nelle zone maggiormente soggette a usura.

A contribuire al comfort c’è poi la suola Extreme Light, che ne contiene il peso ad appena 510 grammi nella taglia 43. Il battistrada tassellato che caratterizza la suola invece migliora l’aderenza su diverse superfici, mentre l’intersuola in EVA favorisce l’assorbimento di vibrazioni e impatti.

Misure e prezzo

Certificata CE, la nuova scarpa Eleveit Stratos E-Dry è disponibile, oltre che nella nuova colorazione Nero/Camo, anche in Nero e Nero/Rosso già precedentemente in gamma, nelle taglie dal 36 al 48, al prezzo di 179,90 €.