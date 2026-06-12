Bimota KB998 Rimini 2027: con l’Euro 5+ diventa anche moto stradale

Lo scorso anno ha debuttato sul mercato italiano la Bimota KB998 Rimini. Una superbike, equipaggiata con il motore della Kawasaki Ninja ZX-10R, destinata esclusivamente all’uso in pista. Ora questo modello si aggiorna, con l’arrivo del MY 2027 ed un passo avanti molto importante: con l’omologazione Euro 5+, diventa disponibile anche come moto stradale. Potendo così venir acquistata non solo da piloti, ma anche da più classici motociclisti ed appassionati.

“Il tempismo di questo modello conforme alla normativa Euro 5+ è perfetto – sono le parole di Schigemi Tanaka, presidente del consiglio d’amministrazione di Bimota – Estendere la disponibilità della KB998 Rimini trasformandola in una motocicletta completamente omologata per l’uso stradale secondo la normativa Euro 5+ non solo riflette lo spirito autentico delle competizioni WorldSBK, ma amplia ulteriormente il forte appeal del marchio Bimota”.

Le caratteristiche

Basata in larga parte sulle stesse specifiche dell’attuale KB998 Rimini, la versione 2027 include anche gli stessi materiali, come alluminio lavorato dal pieno Anticorodal, Ergal e Avional, utilizzati per realizzare componenti tra cui il forcellone e le piastre di sterzo. Il tutto si abbina a un telaio tubolare in cromo-molibdeno e ad altri elementi realizzati e assemblati artigianalmente a Rimini dagli uomini del marchio italiano, con quota del 49,9% di Kawasaki dal 2019.

Il MY2027 si distingue per alcuni accenti di verde sulla carrozzeria in fibra di carbonio, che si uniscono al rosso e al bianco richiamando il tricolore italiano, in un look ereditato dalle BbKRT da gara di Lowes e Bassani. Sotto la carenatura, una serie di aggiornamenti ai componenti, tra cui nuove impostazioni della ECU, elementi del cablaggio e un sensore di ossigeno aggiuntivo, si combina con il celebre motore Kawasaki Ninja ZX-10RR per dare vita a una moto sviluppata con anima racing, ma ora a proprio agio anche sulle strade urbane.

La ciclistica propone delle soluzioni di primo piano. A partire dalle sospensioni Showa, con forcella pressurizzata e monoammortizzatore regolabile, con un leveraggio dedicato. Anche i freni sono al top, di marchio Brembo, con le pinze Stylema che mordono dischi XL da 330 mm. Tra gli elementi più distintivi della Bimota KB998 Rimini 2027 c’è l’aerodinamica attiva, non certo consueta sulle moto stradali di serie. Le alette sul cupolino cambiano inclinazione in frenata, in modo da garantire la massima stabilità della due ruote, modificando il carico aerodinamico.

Tanta la tecnologia presente: funzione di gestione della curva, controllo di trazione Sport, modalità di controllo del lancio (KLCM), sistema antibloccaggio intelligente dei freni (KIBS), sistema antibloccaggio dei freni (ABS), modalità di potenza (Full/Low), cruise control, cistema frenante generale/assistenza alla frenata, cistema elettrico/ausili elettronici alla guida, sistema di illuminazione/indicatore faro e la regolazione leva freno/controllo freno anteriore.

Il motore

Entrando nello specifico del motore, si tratta del quattro cilindri in linea 4 tempi da 998 cm3, con una potenza di 197 CV ed una coppia massima di 110 Nm. Il rapporto di compressione è 13.0:1, mentre l’alimentazione è ad iniezione con doppio iniettore.

Moto realizzate a mano

L’artigianalità è un punto forte di Bimoto: “Ogni esemplare della KB998 Rimini è stata realizzata a mano nella nostra fabbrica di Rimini – aveva spiegato Pierluigi Marconi, COO di Bimota, al lancio di questo modello – Ogni moto prodotta è il risultato del lavoro di un singolo tecnico, dall’inizio alla fine del processo di assemblaggio, rimanendo così fedeli alla filosofia Bimota di innovazione e qualità artigianale come i nostri clienti si aspettano da moto così esclusive”.

Ora c’è stato questo importante passo avanti: “Sono stati senza dubbio anni estremamente intensi, ma non ce ne lamentiamo affatto: anzi, è proprio sotto pressione che diamo il meglio. Portare la KB998 Rimini alla conformità Euro 5+ era uno dei nostri obiettivi principali. Se a questo si aggiunge la conferma del potenziale che sapevamo questa moto potesse esprimere in WorldSBK, si delinea lo scenario ideale per il 2027. I clienti possono ora guidare sulle strade aperte al pubblico una nuova versione Euro 5+ di questa motocicletta eccezionale”.

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