Wunderlich: tante novità in arrivo per i modelli BMW

Il mese di agosto è ormai praticamente finito ed anche l’estate si avvicina alla conclusione, anche se le giornate saranno ancora piacevoli per qualche settimana, ma senza quel caldo afoso dei mesi scorsi. Un periodo ancora ideale per godersi le proprie giornate in sella alla propria moto e Wunderlich ha presentato una nuova serie di novità nel suo catalogo di accessori, riguardanti i modelli BMW. Dalla parte tecnologica al comfort, passando per la protezione.

I supporti per navigatore e smartphone

Il primo accessorio disponibile è il supporto di ricollocazione del navigatore e per dispositivi dedicato alla BMW R 1300 RS. Nasce per il BMW Navigator, ma la struttura con tubo tondo da 12 mm permette di utilizzare anche numerosi sistemi di fissaggio per altri navigatori e smartphone. Una soluzione versatile che consente quindi di organizzare il cockpit in funzione delle proprie esigenze, mantenendo il dispositivo in una posizione ergonomicamente favorevole.

Nella configurazione originale della BMW R 1300 RS, infatti, il supporto del BMW Navigator è collocato sotto il display TFT. Per consultarlo o utilizzarlo il pilota deve quindi abbassare maggiormente lo sguardo. La soluzione Wunderlich modifica questa impostazione portando il navigatore sopra il TFT, più vicino alla naturale linea visiva durante la guida. La strada e le informazioni di navigazione possono così rimanere contemporaneamente nel campo visivo, riducendo i movimenti della testa. Il prezzo è pari a 122,92 euro (IVA inclusa).

Anche per la BMW F 450 GS sono proposti due supporti universali, sia con morsetto standard, sia con rialzo Ergo Pro da 40 millimetri. La filosofia costruttiva è comune: struttura robusta in acciaio inox, finitura nera, compatibilità con numerosi sistemi di fissaggio e una posizione studiata per integrare smartphone o navigatore nel naturale campo visivo del pilota. Prezzo di 81,91 euro.

Il portapacchi e le selle riscaldate

Chi viaggia in moto ha bisogno di spazio e comfort. Chi lo fa da solo, può aumentare la capienza con il nuovo ponte portapacchi per la sella passeggero. Realizzato in alluminio robusto e caratterizzato da un peso contenuto, il ponte portapacchi presenta una struttura multiparte progettata per offrire un posizionamento saldo e affidabile. Su tutti e quattro i lati sono presenti numerose possibilità di ancoraggio, mentre le aperture ricavate nella zona centrale permettono di fissare in sicurezza anche oggetti di dimensioni più contenute. Ha un prezzo di 204,94 euro.

Per viaggiare in coppia, invece, Wunderlich ha presentato le selle riscaldate Aktivkomfort Trophy 2026, per la BMW R 1300 GS. La sella pilota propone il riscaldamento Smart Plug&Play ed una passeggero anch’essa riscaldata. Due prodotti sviluppati sulle differenti esigenze ergonomiche di pilota e passeggero, accomunati dalla costruzione Made in Germany, dalla tecnologia ThermoPro e da una particolare attenzione alla distribuzione della pressione e al sostegno del corpo, per dare il giusto comfort di viaggio, mantenendo il look estetico della moto. Il prezzo è di 552,59 euro.

I kit per hard enduro

I kit Edition X di Wunderlich è, invece, dedicato ad una visione hard enduro, per la BMW R 1300 GS. Il kit Trophy trasforma la moto rendendola più snella, dinamica e coerente con lo spirito sportivo dell’enduro moderno. L’approccio alla personalizzazione si basa su componenti premium, perfetta integrazione estetica e funzionalità orientata al controllo, sia su strada, sia in fuoristrada.

Entrando nel dettaglio, il kit posteriore propone coda snella e minimalista in stile off-road radicale, un’integrazione del rialzo di 18° del terminale di scarico originale ed un set di selle, con portatarga regolabile incluso. Inoltre, sono presenti una copertura per rivestimento serbatoio e le pedane Ultimate in acciaio inox. Infine, è possibile richiedere un’incisione personalizzata, permanente su una riga e leggibile dal posto guida. Il prezzo del kit è di 2.152,94 euro.

Le protezioni

Viaggiare in moto significa anche sicurezza e Wunderlich propone delle protezioni dedicate. La Guard è dedicata al cardano delle BMW R 1300. È posizionata nella parte inferiore della trasmissione dell’asse posteriore ed è studiata per proteggere sia l’asse posteriore forato sia l’articolazione del Paralever. La struttura è realizzata in robusto acciaio pieno e, in caso di ribaltamento o scivolamento della moto, contribuisce ad assorbire l’energia dell’impatto riducendo il rischio di danneggiare i componenti della trasmissione. In questo modo, inoltre, si limitano le possibili conseguenze di una caduta, anche quando avviene a bassa velocità o durante una semplice manovra. Il prezzo di queste protezioni è pari a 122,92 euro.

Infine, per la BMW R 1300 RS è disponibile il set per proteggere corpi farfallati, collettori di aspirazione e unità di controllo da urti, sporco e manipolazioni. La loro funzione si sviluppa su tre diversi livelli. Innanzitutto, contribuiscono a proteggere i componenti dai possibili danni meccanici provocati da agenti esterni. Allo stesso tempo limitano l’accumulo di sporco in una zona caratterizzata dalla presenza di componenti tecnologicamente sensibili. Infine, costituiscono una barriera contro possibili manipolazioni indesiderate degli elementi protetti. Costa 122,92 euro.

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