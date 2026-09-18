Honda e-MTB, la prima mountain bike elettrica arriva nel 2027

Dalle moto alle mountain bike elettriche, è questo il passaggio che segna l’allargamento degli orizzonti della mobilità elettrica a due ruote in casa Honda, con il produttore giapponese che ha comunicato ufficialmente il proprio ingresso nel segmento delle e-MTB in occasione della prima partecipazione del brand al Sea Otter Europe, il celebre festival dedicato al mondo del ciclismo che si tiene in questi giorni, dal 18 al 20 settembre, a Girona, in Spagna.

La prima e-MTB di Honda arriva nel 2027

Sul palco dell’evento, la Casa nipponica porta la Honda e-MTB Prototype, la base tecnica e stilistica da cui nascerà la prima mountain bike elettrica di Honda, che farà il suo debutto nel 2027 come annunciato dallo stesso costruttore giapponese. Nome definitivo del modello, prezzi e dettagli sulla commercializzazione nei vari Paesi europei saranno comunicati più avanti, ma l’obiettivo dichiarato di questa e-MTB è chiaro sin da adesso, puntando a trasferire il piacere di guida tipico delle moto Honda su una mountain bike elettrica.

L’elettrificazione di Honda tra passato e futuro

La e-MTB Prototype non è da sola a Girona, con lo stand Honda che accanto ad essa ospita anche una collezione di veicoli che, tra passato, presente e futuro, rappresenta l’evoluzione temporale dell’elettrificazione del marchio sulle due ruote. Tra di essi spicca la leggendaria RN01, la mountain bike da downhill che tra il 2004 e il 2007 gareggiò nella Coppa del Mondo, conquistando il titolo nel 2005 con Greg Minnaar grazie al suo esclusivo cambio interno azionabile senza pedalare. Presenti al Sea Otter Europe 2026 anche la CR Electric Proto, moto da cross elettrica sviluppata da HRC e vincitrice della FIM E-Xplorer World Cup 2024 con Tosha Schareina, e la RTL Electric, trial elettrica guidata in competizione da Miquel Gelabert, attualmente quarto nel Mondiale Trial FIM.

Il campione di trial Toni Bou a supportare il lancio

A supportare il pre-lancio del progetto e-MTB della Casa giapponese è Toni Bou, pilota ufficiale Honda reduce dal traguardo record di 40 titoli mondiali Trial FIM, tra i primi a testare la nuova bici per i contenuti fotografici e video dedicati al modello. “Sea Otter Europe rappresenta la piattaforma ideale per entrare in contatto con la comunità ciclistica”, ha dichiarato Albert Erlacher, Head of Motorcycles di Honda Germania e responsabile del progetto e-MTB, sottolineando l’entusiasmo per l’ingresso in un nuovo segmento e l’attesa per i prossimi dettagli in vista del lancio.

L’ingresso della Casa giapponese nel segmento delle mountain bike elettriche si inserisce in una strategia di elettrificazione più ampia, che comprende già il ciclomotore EM1 e:, lo scooter CUV e: e la WN7, prima moto elettrica firmata Honda.

Domande frequenti su Honda e-MTB

Quando arriverà la prima mountain bike elettrica Honda?

La prima e-MTB di Honda è prevista per il 2027. Il costruttore giapponese non ha ancora comunicato il nome definitivo del modello, i prezzi e i dettagli relativi alla commercializzazione nei diversi Paesi europei.

Come si chiama la prima e-MTB Honda?

Il progetto è stato presentato come Honda e-MTB Prototype, un prototipo che anticipa la futura mountain bike elettrica di serie. Il nome definitivo sarà annunciato successivamente.

Dove è stata presentata la Honda e-MTB Prototype?

La Honda e-MTB Prototype è stata presentata al Sea Otter Europe 2026, il festival dedicato al ciclismo in programma dal 18 al 20 settembre a Girona, in Spagna.

Chi ha testato la nuova e-MTB Honda?

Tra i primi a testare la nuova mountain bike elettrica c’è stato Toni Bou, pilota ufficiale Honda e pluricampione del mondo di trial, coinvolto nelle attività fotografiche e video legate al progetto.