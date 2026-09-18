Honda Montesa 2027: nuova gamma, colori e livree per Cota 301RR, 4RT 260R e 4Ride

Honda Montesa si rinnova, con la Casa motociclistica giapponese che presenta la gamma 2027, confermando la line up storica composta da tre modelli, Cota 301RR, Cota 4RT 260R e 4Ride, e puntando principalmente su un rinnovamento estetico delle moto che passa attraverso nuove ed esclusive colorazioni.

Honda Montesa Cota 301RR 2027

A fare da capostipite della gamma Montesa resta la Cota 301RR, moto di punta del brand e tra le trial più apprezzate sul mercato. Il model year 2027 della Honda Montesa Cota 301RR mantiene invariate le sue specifiche tecnici di alto livello, a partire dal motore monocilindrico da 298 cc derivato direttamente dalla moto impegnata nel Campionato del Mondo Trial2, affiancato da componenti raffinati come le piastre di sterzo ricavata dal pieno, il telaio in alluminio, l’impianto frenante ad alte prestazioni e i dettagli in fibra di carbonio. La vera novità è rappresentata dalla livrea tutta nuova, che presenta un audace schema cromatico rosso e bianco che richiama fortemente il mondo delle competizioni.

Honda Montesa Cota 4RT 260R 2027

Anche la Montesa Cota 4RT 260R, pensata per un pubblico più ampio che spazia dagli agonisti agli amatori, conferma le caratteristiche tecniche della precedente versione, condividendo con la sorella maggiore componenti premium come la forcella Showa e il telaio in alluminio. Per il 2027 riceve una nuova grafica ispirata alla 301RR, ma declinata in una combinazione cromatica più classica, sui toni del rosso e del nero, fedele al DNA storico Montesa.

Honda Montesa 4Ride 2027

Resta invece invariata, sia tecnicamente che esteticamente, la Honda Montesa 4Ride, il modello più versatile della gamma pensato per l’utilizzo trail. Con i modelli Cota condivide alcune componenti ad alte prestazioni come silenziatore e forcellone in alluminio, potendo inoltre contare su un serbatoio da 4,3 litri di capacità che garantisce maggiore autonomia utile nelle uscite più lunghe.

Produzione a Barcellona

Tutta la gamma continua a essere prodotta esclusivamente negli stabilimenti Montesa Honda di Santa Perpetua de Mogoda, vicino Barcellona, dove vengono gestiti internamente assemblaggio motori, stampaggio plastiche e realizzazione di telaio, serbatoio e forcellone in alluminio.

Per tutti e tre i modelli della rinnovata gamma 2027 è disponibile una ampia proposta di accessori originali Montesa, che comprendono tappeti moto, cavalletti, selle e coperture protettive, destinata ad ampliarsi ulteriormente grazie a collaborazioni con partner e aziende specializzate.

Domande frequenti su Honda Montesa 2027

Quali sono i modelli della gamma Honda Montesa 2027?

La gamma 2027 conferma i tre modelli storici del marchio: Cota 301RR, Cota 4RT 260R e 4Ride.

Quali sono le novità della Honda Montesa Cota 301RR 2027?

La Cota 301RR mantiene invariate le caratteristiche tecniche principali, mentre la novità riguarda soprattutto la nuova livrea rosso e bianco, ispirata al mondo delle competizioni.

La Montesa Cota 4RT 260R cambia per il 2027?

Anche la Cota 4RT 260R conserva le specifiche tecniche della precedente versione e riceve una nuova grafica ispirata alla 301RR, con una combinazione di colori rosso e nero.

Dove viene prodotta la gamma Honda Montesa 2027?

Tutti e tre i modelli della gamma Montesa 2027 continuano a essere prodotti nello stabilimento Montesa Honda di Santa Perpetua de Mogoda, nei pressi di Barcellona.