Suzuki GSX-R1000R Stealth conquista il pubblico: sold out in pochi giorni

La Suzuki GSX-R1000R Stealth ha riscosso un’accoglienza decisamente calorosa facendo registrare il tutto esaurito, con i 10 esemplari di questa speciale edizione limitata che sono andati sold out. Presentata in anteprima nazionale dalla Casa giapponese lo scorso 11 settembre al Salone Auto Torino, la Suzuki GSX-R1000R Stealth ha impiegato pochi giorni per piazzare tutte le 10 unità previste dalla serie speciale, ognuna delle quali proposta al prezzo di 21.690 €.

Abito Stealth Line sulla supersportiva giapponese

La Suzuki GSX-R1000R Stealth mette insieme la grinta e l’aggressività di una supersportiva riconosciuta e acclamata con l’inconfondibile stile total black della Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo del marchio giapponese che si distingue esteticamente per la sua colorazione completamente in nero. Il risultato è una versione esclusiva della supersportiva di Hamamatsu, caratterizzata da una particolare livrea che alterna nero lucido e nero opaco dando vita a un look tenebroso, capace di incutere timore e valorizzare i tratti più raffinati ed eleganti della moto.

Stessa configurazione tecnica e meccanica della GSX-R1000R standard

Sotto l’estetica dedicata rimane intatto il DNA della GSX-R1000R. La moto è equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc, abbinato alle più avanzate tecnologie sviluppate da Suzuki per la guida sportiva. Tra queste figurano il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il comando elettronico dell’acceleratore Ride-by-Wire.

Dettagli dedicati, mentre elettronica e ciclistica sono quelli di sempre

A distinguere la Stealth, oltre al look total black che combina nero lucido e nero opaco, sono anche alcuni dettagli specifici. Sul serbatoio trova posto il logo Stealth, affiancato dal numero progressivo che identifica ciascun esemplare della serie limitata. La dotazione dedicata comprende inoltre lo scarico Akrapovic in titanio, il cupolino fumé, la cover monoposto e le alette realizzate in fibra di carbonio.

Sul fronte dell’elettronica, la GSX-R1000R Stealth dispone di un pacchetto completo pensato per la guida sportiva, con controllo di trazione regolabile, Launch Control, Quick Shifter bidirezionale e diversi Riding Mode. La ciclistica conferma l’impostazione racing della supersportiva di Suzuki, facendo affidamento su telaio in alluminio a doppia trave, sospensioni ad alte prestazioni e impianto frenante firmato Brembo.

Domande frequenti su Suzuki GSX-R1000R Stealth

Quanti esemplari della Suzuki GSX-R1000R Stealth sono stati prodotti?

La Suzuki GSX-R1000R Stealth è stata realizzata in una serie limitata di soli 10 esemplari, ciascuno identificato da un numero progressivo sul serbatoio.

Quanto costa la Suzuki GSX-R1000R Stealth?

Il prezzo della Suzuki GSX-R1000R Stealth era fissato a 21.690 euro per esemplare.

La Suzuki GSX-R1000R Stealth è ancora disponibile?

No. Tutti i 10 esemplari della serie speciale sono stati venduti in pochi giorni, facendo registrare il sold out poco dopo la presentazione ufficiale.

Cosa distingue la GSX-R1000R Stealth dalla versione standard?

La serie speciale si distingue soprattutto per la livrea che combina nero lucido e nero opaco e per una dotazione dedicata che comprende scarico Akrapovič in titanio, cupolino fumé, cover monoposto, alette in carbonio e logo Stealth con numero progressivo.