Wunderlich migliora Ducati e BMW con kit Top Case, cavalletti e accessori adventure

Protagonista al recente Motor Bike Expo di Verona, Wunderlich conferma il proprio ruolo di brand di riferimento nel mondo degli accessori premium per moto adventure e touring, presentando una serie di soluzioni pensate per migliorare il comfort, la protezione, le funzionalità e l’estetica di diversi modelli Ducati e BMW.

Supporto Top Case Extreme per la Ducati Multistrada V4

Per la Ducati Multistrada V4, c’è il nuovo supporto Top Case Extreme, compatibile anche con i modelli S e Pikes Peak 2025. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, garantisce un fissaggio stabile per tutti i top case della linea Extreme, anche su fondi sconnessi. Il design segue perfettamente le linee della moto, mantiene libera la sella passeggero e può essere utilizzato anche come portabagagli grazie alle aperture per le cinghie. Rimane a catalogo anche per le versioni precedenti della Multistrada V4 (fino al 2024), con le stesse caratteristiche di solidità e versatilità.

Tante soluzioni per dedicate alle moto BMW

Sul fronte BMW, troviamo i Kit Wunderlich Edition X che trasformano le R 1300 GS Trophy e Triple Black in vere hard enduro dal carattere radicale. I kit combinano componenti di design e guida, come coda snella, selle dedicate, pedane Ultimate personalizzabili e rialzo dello scarico, che consentono di migliorare agilità, controllo e libertà di movimento, sia nei viaggi in strada che nelle avventure in off-road.

Pensata per la sicurezza quotidiana è la piastra cavalletto laterale “inaffondabile” per BMW R 1300 GS/Adventure e R 1300 RT: un accessorio tanto semplice quanto utile, che raddoppia la superficie d’appoggio, riducendo il rischio di sprofondamento su asfalto rovente o terreni cedevoli.

Per chi affrontare lunghi viaggi, un utile accessorio Wunderlich è il portapacchi Top Case X-Rack per BMW R 1300 GS/Adveture che garantisce capacità di carico intelligente, fissaggio pratico e robusto, massima compatibilità con i top case X-CASE X48, X55 e X-BAG X40, per soluzioni completamente integrate a vantaggio della praticità d’uso del motociclista e che non compromettono il comfort del passeggero.

A completare la proposta di Wunderlich ci sono il paracollettore Ultimate per la BMW R 1300 GS/Adventure, che estende la protezione nelle condizioni off-road più impegnative, ed il set tappi telaio per la BMW R 12, piccoli dettagli che affinano l’estetica e assicurano una maggiore protezione nel tempo.