Wunderlich: dalle borse alle selle, arrivano tante novità [FOTO]

Wunderlich presenta una serie di novità per chi va in moto, presenti nel catalogo dalla fine del mese di luglio. Si tratta di nuove valigie, borse interne, cupolino, adattatore per specchietti, selle per BMW e Ducati ed anche altri accessori. In attesa della fiera di Barcelonnette di settembre.

Le nuove borse e valigie

Entrando nel dettaglio delle novità, c’è la nuova valigia laterale X-Case X30, dedicata alle moto BMW. Un set vario, in look carbonio, che unisce design raffinato, materiali di qualità e un utilizzo estremamente versatile. Pensate per il motociclista che desidera un prodotto compatto per l’uso quotidiano e allo stesso tempo capiente per i viaggi. Con gli attacchi X-Rack Light dedicati, per un’installazione veloce e stabile, con anche un effetto estetico piacevole.

Pensata per chi desidera ordine, praticità e robustezza in ogni viaggio, la borsa interna Wunderlich per valigie Extreme è un accessorio progettato su misura per adattarsi perfettamente sia alla valigia destra che a quella sinistra della BMW R 1300 GS + Adventure. Con uno scomparto principale da 32 litri ed un coperchio che integra una tasca porta documenti con zip superiore.

Cupolino e specchietti

Tra le altre novità, c’è il cupolino Flowjet Tramuntana Style, per i possessori della BMW R 1300 GS Tramuntana. Il design è di concezione rivoluzionaria, in modo da conferire alla moto un look ancora più aggressivo e sportivo, assicurando al tempo stesso, grazie alla sua forma aerodinamica, un flusso d’aria omogeneo che va ad accarezzare il pilota. Sostituisce quello di serie.

Per migliorare la visibilità, Wunderlich presenta nuovi adattatori per gli specchietti retrovisori. Gli Up+Wide riposizionano gli specchietti di circa 50 millimetri verso l’esterno e in avanti, e di 45 mm verso l’alto. Sono disponibili per BMW, Ducati e Harley-Davidson.

Le nuove selle

Per chiudere, ci sono nuove selle. Quella passeggero Aktivkomfort dedicata alla BMW R 1300 GS è ora disponibile in tre versioni: Trophy Style, Black e Tramuntana Style. Realizzate con la caratteristica bordatura 3D, per una posizione ergonomica e rilassata, sono dotate del rivestimento ThermoPro grazie al quale la temperatura della sella sotto il sole estivo più caldo resta sino a 25°C più bassa rispetto a quanto accade alle selle rivestite con i comuni materiali non trattati.

Questa sella è disponibile anche per la Ducati Multistrada V4, con forma e inclinazione della sella, con struttura progressiva a due strati, per garantire una postura naturale ed ergonomicamente favorevole alla giusta posizione di schiena e ginocchio, per guidare in modo rilassato e sicuro.