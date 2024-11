Ducati Multistrada V4 2025: un po’ di novità ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Tra le novità portate ad EICMA 2024 da Ducati, c’è anche la nuova Multistrada V4. Un modello rinnovato lo scorso settembre ed ora portato davanti al grande pubblico, con l’appuntamento fieristico milanese. Alcuni aggiornamenti estetici e tecnologici, sempre col motore V4 Granturismo.

Le caratteristiche

Non è stata stravolta, ma solamente aggiornata la due ruote di Borgo Panigale. A livello estetico, si notano novità soprattutto nel frontale della moto, dove ci sono linee più tese, per dare una sensazione di maggiore dinamismo. È stato modificato anche il gruppo ottico anteriore. Per quanto riguarda l’abitabilità, la nuova Ducati Multistrada V4 prende spunto dalla versione Rally, con una sella passeggero più ampia e maggior spazio tra pilota e passeggero.

Tra le altre novità, sono presenti nuove forcelle con sensore interno, per una migliore gestione delle sospensioni. Le ruote forgiate sono di serie, con un peso ridotto di 2 chilogrammi, così come è stata ottimizzata la frenata con il sistema CBS rear-to-front. Tra le nuove funzionalità a livello tecnologico, inoltre, sono presenti l’abbassatore posteriore automatico e il sistema Forward Collision Assist, che avvisa in caso di potenziale collisione.

Il motore

Non cambia, invece, il motore della Multistrada V4. Il modello del marchio italiano è sempre spinto dal V4 Granturismo da 1.158 cc, con una potenza di 170 cavalli e 124 Nm di coppia massima. È stata aggiunta la ‘deattivazione estesa’, per ridurre consumi, emissioni e calore. Novità anche sui riding mode, con l’aggiornamento della mappa Enduro e l’aggiunta della nuova modalità Wet.