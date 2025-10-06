Wottan ST-S 300: il nuovo scooter urbano con animo sportivo [FOTO]

Arriva il nuovo scooter targato Wottan Motor. La casa spagnola presenta ST-S 300, l’evoluzione dello Storm-S 300, il modello urbano con animo sportivo, realizzato con design italiano. Si tratta di un aggiornamento importante, rispetto al modello precedente, con un propulsore esclusivo di derivazione Piaggio, una ciclistica sportiva ed un equipaggiamento ricco.

Le caratteristiche

Lo stile è, come dicevamo, italiano, con la firma di Alessandro Tartarini e la sportività in primo piano. Dalle linee aerodinamiche ai due grossi proiettori a LED, passando per linee suggestive ed una forte identità stilistica. Dal punto di vista tecnologico, presente un nuovo display touch TFT multifunzione da 7 pollici, con connettività Bluetooth, oltre alla porta USB di ricarica ed alla Dash Cam. Lo spazio sottosella è garantito dal vano dove è possibile ospitare un jet ed un integrale.

Dal punto di vista ciclistico, il nuovo ST-S 300 propone un nuovo telaio tubolare in acciaio che rende lo scooter più bilanciato, con una distribuzione dei pesi pari al 50% avanti e 50% indietro. Nuovi anche i due ammortizzatori, mentre la forcella ha una taratura aggiornata, per una maggiore precisione in curva. L’impianto frenante propone un disco da 260 mm all’anteriore ed una grossa pinza radiale a quattro pistoncini. Non manca la presenza di un ABS a doppio canale.

Il motore

Lo scooter è spinto dal motore monocilindrico 4 tempi da 278 cc da 26,5 cavalli e 24,6 Nm di coppia massima, omologato euro 5+ e raffreddato a liquido, con alimentazione a iniezione elettronica. Propone buone prestazioni, con un consumo medio dichiarato di 3,4 l/100 km.