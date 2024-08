Prova Wottan Storm-S 300, entrare nel mercato con astuzia e decisione

Wottan è una azienda motociclistica spagnola, nata nel 2009. Dieci anni più tardi il suo obiettivo è quello di entrare sul mercato italiano, viene quindi fondata la Wottan Moto Italia. Abbiamo provato una delle sue creazioni: lo Storm-S 300. La giovane azienda crede nella possibilità di trasformare l’odierno concetto di mobilità cittadina, il suo scopo è infatti quello di portare sul mercato diversi modelli di moto e scooter, tutti accomunati da un attraente rapporto qualità-prezzo.

LOOK SPORTIVO E DINAMICO PER MUOVERSI AGILMENTE IN CITTÀ

Storm 300 nasce dal tratto di un designer italiano, le sue linee decise e curate rendono chiara l’idea alla base del marchio Wottan. Nel complesso estetico questo maxi-scooter racchiude alcuni tratti tipici del segmento ed altri che lo distinguono dalla massa. All’anteriore ritroviamo un parafango nero, avvolto da una carenatura ricca di sfaccettature e profili taglienti. All’interno dello scudo frontale sono annegati fanali e frecce, rigorosamente a led. Dal parafango, fino al cupolino fumé è presente un tratto verniciato di nero, ciò uniforma e slancia l’avantreno. Ne risulta un look ragionato, accattivante e sportivo. Il manubrio ha una piega alta e i due blocchetti sono completi. Il comando delle frecce è leggermente decentrato, è facile confonderlo con il pulsante del clacson, anch’esso orizzontale. Le informazioni di bordo sono mostrate al guidatore attraverso un display TFT a colori da 5’’ racchiuso tra due tachimetri analogici. Attraverso appositi pulsanti è possibile cambiare layout alla grafica del quadro strumenti adeguandolo alla luce ambiente ed al proprio gusto. La visualizzazione è chiara e facilmente leggibile in tutte le condizioni di luce ambiente. Più in basso, nella plancia centrale sono presenti degli innesti color alluminio satinato, risultano molto azzeccati perché alleggeriscono l’impatto della carrozzeria costituita principalmente da plastica verniciata.

La parte frontale può essere confusa con la concorrenza mentre è il posteriore a contenere gli elementi distintivi dello Storm-S. Il blocco motore è total black, da qui due ammortizzatori neri sostengono il telaio e la sella. Spiccano, a beneficio del passeggero, delle maniglie in alluminio anodizzate grigio scuro. La punta di diamante del codone posteriore è senza dubbio il fanale led. La calotta trasparente, concava è incastonata nella carrozzeria e conferisce alla coda un look leggero e moderno, differente dallo standard a cui siamo abituati. Storm 300 può essere configurato dal sito del costruttore e sono molte le colorazioni disponibili: giallo, rosso, blu, bianco e due tonalità di grigio.

TELAIO E MOTORE: CONNUBIO VINCENTE PER ESSERE PROMOSSI

L’obiettivo di Wottan, durante lo sviluppo della seria Storm 300, è stato quello di rivedere i dati tecnici dei maxi scooter di successo per poi elaborarli con l’idea di fornire al cliente un mezzo valido ad un prezzo abbordabile. Ne risulta un ottimo compromesso di motore e ciclistica che non ha nulla da invidiare ai nomi più celebri sul mercato. Il peso dello Storm S è di 176 kg (a secco) e l’altezza della sua sella da terra è di 830 mm, ciò lo rende facilmente gestibile anche da utenti di piccola statura. All’anteriore si trova uno pneumatico da 15 pollici (120/70), mentre il retrotreno monta una gomma più larga da 14’’ 170/70. Le ruote piccole e il baricentro basso lo rendono stabile nei tratti più veloci ma anche agile e sgamato trai il traffico cittadino. L’apparenza è quella di uno scooterone nato per correre ed andare forte, la ciclistica invece è stata bilanciata per renderlo agile e adeguato soprattutto all’utilizzo cittadino.

L’impianto frenante è dotato di sistema ABS, sul cerchio anteriore i due dischi da 260 mm sono combinati ad una coppia di pinze all-black a doppio pistoncino. Il posteriore è guarnito da sistema frenante da 230 mm e pinza singolo pistoncino. Il mezzo è dotato di cavalletto centrale e da un comodo cavalletto laterale, perfettamente integrato nella carena. Tra i comfort è doveroso considerare, a favore dello Storm 300, un ampio sottosella in grado di ospitare fino a due caschi jet. Noi siamo riusciti a farci stare il nuovo top di gamma di casa Caberg, il Flyon 2 insieme ad un casco a scodella senza visiera. L’apertura del vano è gestita attraverso un apposito tasto a fianco al blocco chiave mentre la sella è sostenuta da due pistoncini idraulici, scelta insolita ma ancora una volta distintiva ed apprezzata.

Lo Storm S 300 è mosso da un monocilindrico da 300 cc in grado di erogare 19,5 kW (27 CV) a 8.000 rpm. La trasmissione è affidata a un sistema cinghia variatore, tarato in maniera ottimale per poter garantire un rapido scatto da fermo ed anche un discreto allungo. I consumi sono modesti ed in linea con i big della categoria a cui è giusto mirare. In un utilizzo misto la casa dichiara una percorrenza di 23,2 km al litro.

AERODINAMICO E PRATICO – LA PROVA

Abbiamo provato questo scooter dal cuore spagnolo e dal design italiano a Milano, città frenetica ed esigente. Lo Storm si è rivelato all’altezza del traffico delle circonvallazioni e dei rapidi trasferimenti in tangenziale, ci ha accompagnato all’aperitivo ed a visitare i laghi lombardi senza farci mancare alcuna prestazione o comfort.

Nel traffico, il suo manubrio alto ed il suo baricentro basso agevolano le manovre di sorpasso o di slalom tra le auto. Il sistema ABS funziona correttamente, la frenata è pronta ed agevolata dal peso del mezzo di 177 Kg. Nei tratti in cui la velocità cresce lo Storm S gode di una buona aerodinamica, apprezzata anche dal tester di questa prova, alto 1,90 m. Il 300 di casa Wottan presenta una vibrazione dell’avantreno attorno ai 70 km/h, il fenomeno dura poco e non risulta per nulla fastidioso ma è l’unico neo da noi riscontrato alla guida dello Storm. Complessivamente il mezzo ci ha soddisfatto e gli obiettivi alla base del suo progetto sembrano essere stati raggiunti, abbiamo avuto a disposizione uno scooter estremamente valido e completo che è stato presentato sul mercato ad un prezzo assolutamente competitivo. Per la versione base sono necessari 4.390€ fc.

Abbigliamento utilizzato in collaborazione con:

CABERG Casco Flyon II



SCHEDA TECNICA WOTTAN STORM-S 300

Dimensioni: lunghezza 2227 mm, larghezza 786 mm, interasse 1617 mm, altezza sella 840 mm

Motore: monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 valvole, potenza max 27 CV a 8.000 giri/min

Cilindrata: 300 cc

Peso: 177 kg in ordine di marcia

Sospensione anteriore: Forcella telescopica idraulica Ø37 mm

Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico con serbatoi del gas indipendenti

Impianto frenante: Ant. a doppio disco Ø 260 mm, post. disco singolo Ø 230 mm

Pneumatici: 120/70 R15 – 140/70 R14

Capacità serbatoio: 13 L

Prezzo: a patire da 4.390 € f.c.

Abbigliamento: Casco Caberg Flyon 2