Vespa: una slitta unica ed iconica per celebrare il Natale 2025 [FOTO]

Viene esposta a Milano, a due passi dal Duomo

di Fabio Cavagnera 15 Dicembre, 2025

Foto Vespa - Natale 2025

Il Natale 2025 è ormai alle porte e Vespa ha voluto celebrarlo in maniera speciale ed iconica. Al concept store di Milano, infatti, il marchio italiano ha presentato la slitta di Babbo Natale con le classiche forme dell’iconico modello a due ruote. Viene trainata da cinque Vespa Primavera.

Le caratteristiche

Questa speciale slitta, come dicevamo, propone le forme iconiche della Vespa. Lo scudo anteriore, le celebri rifiniture ai bordi e l’originale disegno della pedana con gli elementi in gomma nera sono le caratteristiche principali di questo mezzo, che porterà Babbo Natale a consegnare i doni, nella notte più magica dell’anno ed attesa soprattutto dai bambini.

Ovviamente resterà fissa in Via Broletto 13, a due passi dal Duomo di Milano, e disponibile per gli appassionati, per un selfie da soli o con gli amici e per augurare a tutti Buon Natale.

Vespa: una slitta unica ed iconica per celebrare il Natale 2025

Vespa The Empty Space

La slitta natalizia di Vespa, infatti, è esposta a ‘Vespa The Empty Space’. Si tratta del concept store del marchio italiano, anch’esso ispirato allo stesso linguaggio: nessuna linea retta, nessuno spigolo, ma pareti curve in acciaio che richiamano la scocca metallica del veicolo di culto italiano.

Lo store si sviluppa in tre aree: una con una selezione delle Vespa più iconiche; una dedicata alla moda, con collezioni uniche; e infine una sezione lifestyle. All’interno di questo spazio, c’è anche il Vespa Café, un luogo d’incontro che richiama lo spirito libero e conviviale del brand.

Foto: Vespa - Natale 2025

