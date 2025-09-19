Vespa Special-e ‘Colazione al Lido’: il fascino marino con Garage Italia

Un modello esclusivo e 100% elettrico

di Fabio Cavagnera 19 Settembre, 2025
L’aria del mare, la Vespa 50 Special e le personalizzazioni di Garage Italia Customs. Così è nata la Vespa Special-e ‘Colazione al Lido’, una versione speciale realizzata dall’hub milanese per l’Hotel Byron di Forte dei Marmi. Per raccontare la Dolce Vita contemporanea, ma guardando anche al futuro: l’alimentazione è 100% elettrica, con un centinaio di chilometri di autonomia.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, la Special-e mantiene lo chassis originale, con la livrea Tellina per la carrozzeria: si tratta di una tonalità off-white luminosa e sofisticata che richiama la sabbia fine della costa toscana. A contrasto, gli elementi tubolari e i profili della scocca sono verniciati in Lido77, un azzurro pastello chiaro ispirato agli ombrelloni vintage dei bagni italiani.

La sella e le manopole sono, invece, rivestite in un’esclusiva ecopelle outdoor firmata Ohoskin, ottenuta da scarti di buccia d’arancia e cactus. La pedana è in effetto teak, morbida al tatto, ma resistente, richiama le finiture dei tender e delle barche d’epoca. I portapacchi ospitano sul retro una cesta in rattan color tabacco realizzata dagli artigiani di Bonacina.

Il motore

La Vespa Special-e ‘Colazione al Lido’ è spinta da un motore elettrico da 7 kW, integrato, come la batteria, nello chassis originale, con l’obiettivo di mantenere la classica linea della Vespa. L’autonomia dichiarata di questo modello speciale è di 100 chilometri.

Come dicevamo, questa versione unica è esclusiva per l’Hotel Byron di Forte dei Marmi, ma è possibile configurare la propria Vespa Special-e sul sito ufficiale di Garage Italia.

