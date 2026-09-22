Vespa Primavera, l’EUIPO registra il marchio tridimensionale: la forma è tutelata in tutta l’UE

La forma della Vespa e la sua evoluzione stilistica hanno ottenuto un importante misura di tutela a livello europeo, con la concessione della registrazione del marchio tridimensionale per la forma di “Vespa Primavera” da parte dell’Ufficio dell’Unione Europa per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Il riconoscimento, che come reso noto dal Gruppo Piaggio è stato concesso lo scorso 22 luglio 2026, si aggiunge a quelli già ottenuti in Italia (febbraio 2024) e nel Regno Unito (novembre 2025).

La domanda di registrazione del marchio tridimensionale di Vespa Primavera accolta dall’EUIPO riguarda sia i veicoli a due ruote sia i modellini, riconoscendo il carattere distintivo della sua forma tramite l’uso. L’ente europeo, confermando un principio che in passato era già stato affermato dal Tribunale dell’Unione Europea, ha ricordato come Vespa sia “un modello di scooter presente sul mercato dal 1946, la cui reputazione, notorietà e consapevolezza presso il pubblico di riferimento si estendono ben oltre i confini dell’Unione Europea”.

L’iconicità della forma della Vespa al di là della sua evoluzione nel tempo

Il Gruppo Piaggio sottolinea come l’EUIPO, nella propria valutazione, abbia chiarito un punto centrale per le evoluzioni stilistiche della gamma, affermando che le variazioni non inficiano la tutela “poiché il modello oggetto della domanda può essere considerato un’evoluzione di quelli precedenti, conservandone le caratteristiche distintive”.

Rimarcando l’iconicità della forma dello scooter di Piaggio, la decisione dell’EUIPO si conclude affermando che “Vespa è presente sul mercato non solo nell’Unione Europea, ma in tutto il mondo, da oltre 70 anni. Questo utilizzo protratto nel tempo ne ha fatto un’icona nel settore motociclistico, tanto che i consumatori di riferimento lo percepiscono immediatamente come indicativo di una specifica origine aziendale. Sebbene il design abbia subìto alcune variazioni nel corso degli anni, tali modifiche non ne hanno alterato le caratteristiche essenziali né il nucleo distintivo”.

Strumento di protezione contro i tentativi di contraffazione

La pronuncia dell’EUIPO consolida dunque la tutele della forma di Vespa nei 27 Paesi dell’Unione Europea, estendendola a tutte le evoluzioni stilistiche fedeli al suo nucleo distintivo. Con questo riconoscimento il Gruppo Piaggio dispone ora del più completo strumento di tutela dell’iconica forma di Vespa, potendo così proteggere in modo efficace e incisivo la sua inimitabile silhouette da ogni possibile tentativo di contraffazione.

Domande frequenti su tutela marchio Vespa Primavera

Cos’è un marchio tridimensionale e perché è importante per Vespa?

Un marchio tridimensionale tutela la forma di un prodotto in quanto tale, riconoscendola come segno distintivo che identifica immediatamente l’origine aziendale agli occhi dei consumatori. Per Vespa significa che la sua silhouette — a prescindere dal logo o dal nome — è ora protetta a livello legale come elemento distintivo del marchio Piaggio in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea.

In quali Paesi è già tutelata la forma di Vespa Primavera?

Prima del riconoscimento EUIPO del 22 luglio 2026, la forma di Vespa Primavera aveva già ottenuto tutela come marchio tridimensionale in Italia (febbraio 2024) e nel Regno Unito (novembre 2025). La registrazione europea estende ora la protezione a tutti i Paesi membri dell’UE.

Le versioni più recenti di Vespa restano protette anche se il design è cambiato nel tempo?

Sì. L’EUIPO ha chiarito che le evoluzioni stilistiche della gamma non compromettono la tutela, poiché ogni nuovo modello viene considerato un’evoluzione dei precedenti che ne conserva le caratteristiche distintive essenziali, pur con variazioni nel design.

Cosa permette di fare concretamente a Piaggio questo riconoscimento?

Il marchio tridimensionale offre a Piaggio uno strumento legale più efficace per contrastare la contraffazione, potendo agire contro chiunque produca o commercializzi veicoli a due ruote o modellini che imitano la forma distintiva di Vespa, sia in Italia che in tutta l’Unione Europea.