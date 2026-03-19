Vespa Primavera e Sprint S 2026: tutte le novità, prezzi e caratteristiche

La Vespa, modello simbolo della mobilità a due ruote che unisce stile e identità personale, divenuto icona di eleganza e del “made in Italy”, scrive un nuovo capitolo della sua lunga e gloriosa storia con la presentazione dei nuovi model year 2026 di Vespa Primavera e Vespa Sprint S, due tra i modelli più giovanili e amati della gamma Vespa.

Per il 2026 le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S si rinnovavo con aggiornamenti estetici e tecnici mantenendo intatto il loro spirito giovane e urbano. Fin dagli anni ’60, la versione Primavera rappresenta leggerezza e freschezza, qualità che oggi si riflettono in una gamma moderna, pensata per la mobilità quotidiana con un design distintivo e una struttura in acciaio che rappresenta un punto di riferimento nel segmento.

Nuovi cerchi da 12 pollici

Partendo dall’estetica, la prima novità riguarda i nuovi cerchi da 12 pollici con design a cinque razze sdoppiate che caratterizzano le nuove Vespa Primavera e Sprint S. Inoltre sulla Sprint S sono stati introdotti dettagli sportivi come la griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro. A rendere il look ancora più raffinato contribuisco anche la ridisegnata cresta sul parafango della Primavera e il nuovo materiale di rivestimento per la sella. Ritorna poi su tutte le versioni il gancio sotto il manubrio che rende più agevole il trasporto di una borsa o di un piccolo bagaglio.

Doppio freno a disco e sistema keyless

Importanti passi avanti arrivano sul fronte della sicurezza, con il debutto sulla Vespa “small body” 125 e 150 del doppio freno a disco, che sostituisce il classico freno a tamburo posteriore lasciando il posto a un disco in acciaio da 220 mm, migliorando la potenza e la modulabilità delle frenata, sempre supportata dall’ABS. Altra novità è il sistema keyless, disponibile su tutte le versioni di Vespa oltre i 50 cc, che consente l’avviamento senza chiave facilitando l’uso quotidiano.

Novità sul quadro strumenti

Il model year 2026 introduce anche un nuovo cruscotto Full LCD che combina il fascino classico con la tecnologia digitale, visualizzando tutte le informazioni di viaggio e, grazie alla piattaforma Vespa MIA, anche connettività completa con lo smartphone. Sulla Vespa Primavera Tech è confermata la presenza del display TFT da 5 pollici a colori, uno dei dashboard più avanzati della categoria.

Motorizzazioni 50, 125 e 150 cc, oltre in versione elettrica

La gamma delle Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono disponibili sia con motorizzazioni termiche, sia con propulsore elettrico. Le versioni a benzina montano moderne unità quattro tempi nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc. Le varianti con propulsione elettrica propongono la versione Moped (con omologazione Ciclomotore, velocità massima a 45 km/h e batterie rimovibili) e la versione Motorycle, disponibile nell’allestimento Vespa Primavera Tech.

Tanti colori

Per quanto riguarda le colorazioni, la Vespa Primavera 2026 è disponibile in Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Blu Energico e Beige Avvolgente, mentre l’allestimento “S” propone Bianco Innocente e Giallo Disinvolto. La Vespa Sprint S permette invece di scegliere tra Bianco Innocente, Rosso Coraggioso e Blu Eclettico per le versioni con motorizzazione termica, e Nero Convinto opaco e Verde Ribelle anche per le versioni elettriche. Vespa Primavera Tech propone invece le colorazioni Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.

Prezzi da 4.250 €

I prezzi della nuova Vespa Primavera partono da 4.250 € della 50 cc e salendo fino a 5.350 € della 125 e 5.450 € della 150. La Vespa Sprint S 2026 invece costa 4.450 € nella motorizzazione 50 cc, 5.550 € per la 125 e 5.650 € per la 150.