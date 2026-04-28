Suzuki GSX-8R Cup: Marino vince la gara d’esordio a Misano

Il Trofeo Suzuki GSX-8R Cup ha preso ufficialmente il via. L’edizione 2026 del campionato monomarca del marchio giapponese ha vissuto il suo primo fine settimana di gara, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Un appuntamento subito di successo, con 40 piloti iscritti, che ha regalato spettacolo ed adrenalina in pista ed ha visto il successo di Samuele Marino, partito dalla pole position ed in grado di tenere la prima piazza fino al traguardo.

La gara

Partendo dalla pole, conquistata fermando i cronometri del tracciato sul tempo di 1’46”159, Marino è scattato prontamente ed ha impedito a Fabio Starnone di inserirsi alla prima curva. I due al comando hanno imposto subito un ritmo molto alto alla gara e sono riusciti a creare un gap importante con gli inseguitori. Alle loro spalle si è accesa una lotta serrata e spettacolare tra Alessio Salaroli, Harald Lantschner, Stefano Borgonovo e Mattia Lacasella, con obiettivo il terzo posto. Un gruppo compatto che per tutta la gara ha regalato sorpassi e controsorpassi.

I due al comando hanno fatto corsa a parte, ma Starnone ha dovuto scontare un long lap penalty, assegnatogli per un’infrazione in qualifica, lasciando così via libera a Marino. Nel gruppo inseguitore è stato il veterano Sebastiano Zerbo a prendere in mano le operazioni, guidando la rincorsa al podio, ma il distacco dai primi due si è rivelato incolmabile, così come per Roberto Jason Sarchi. Un problema tecnico, invece, ha impedito a Mattia Giachino di inserirsi nella lotta per la terza piazza, visto che è dovuto partire dal fondo della griglia.

Nel finale, Samuele Marino ha mantenuto il vantaggio ed ha tagliato il traguardo festeggiando una meritatissima vittoria, mentre Fabio Starnone ha gestito senza rischi la seconda posizione. Alle loro spalle è esplosa la bagarre per il terzo gradino del podio: Harald Lantschner è sembrato poter avere la meglio, ma nel finale è stato Mattia Lacasella a trovare lo spunto decisivo, conquistando il terzo posto ed una piazza sul podio, al termine di una gara ricca di emozioni.

Le classifiche

La classifica della gara di Misano: Marino 17:57,905, Starnone +2,621, Lacasella +4,161, Salaroli +4,303, Borgonovo +4,879, Lantschner +4,913, Sarchi +10,305, Zerbo +14,790, Falgiano +15,118, D’Arcangelo +19,008.

La classifica generale: Marino 30pt, Starnone 20pt, Lacasella 16pt, Salaroli 13pt, Borgonovo 11pt, Lantschner 10pt, Sarchi 9pt, Zerbo 8pt, Falgiano 7pt, Giachino 7pt.

Il calendario

Quella di Misano è stato il primo appuntamento della stagione 2026 del Trofeo Suzuki GSX-8R Cup, che vivrà altri quattro gare per completare l’annata. La prossima è in programma il 7 giugno ad Imola, per poi spostarsi il 28 giugno al Mugello (Coppa Italia), mentre il quarto appuntamento è previsto il 26 luglio nuovamente a Misano, ma con la Racing Night. Dopo la pausa estiva, la tappa conclusiva di questo trofeo è prevista per l’11 ottobre sul circuito di Vallelunga.

Tutte le gare del campionato saranno visibili on demand all’interno della sezione motori dell’app Dazn, nell’area interamente dedicata al Trofeo, a partire da mercoledì 29 aprile.

Premi

Anche quest’anno, Suzuki mette in palio per il vincitore della GSX-8R Cup una prestigiosa Wild Card per la MotoAmerica Twins Cup, da vivere nell’iconico circuito di Daytona. Si tratta di un’esperienza “all-inclusive” che fa vivere al pilota un’esperienza professionale internazionale, con il pacchetto che include: partecipazione al week-end di gara (prove libere, qualifiche e gara), supporto tecnico con l’utilizzo di una Suzuki GSX-8R appositamente preparata, vitto e alloggio per il pilota e un accompagnatore.

Inoltre, sono previsti anche premi in denaro. Per la seconda edizione della Suzuki GXS-8R Cup, la casa giapponese ha messo in palio un montepremi di oltre 35.000 euro, con i seguenti premi previsti per i primi tre classificati di ogni gara: 700 euro, set pneumatici Pirelli e coppa per il primo classificato; 500 euro, pneumatico posteriore Pirelli e coppa per il secondo classificato; 250 euro, pneumatico anteriore Pirelli e coppa per il terzo classifica.

Per la classifica finale, la citata Wild Card per la prima gara del campionato MotoAmerica Twins Cup e trofeo GSX-8R Cup per il primo, scooter Burgman Street 125 Executive e trofeo per il secondo, 1.200 euro di sconto sull’iscrizione al trofeo 2027 (cedibile a terzi) e trofeo per il terzo. Anche i classificati fino al decimo posto, riceveranno uno sconto per il 2027.