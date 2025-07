Vespa: la grande festa per gli 80 anni si terrà a Roma nel 2026

Il prossimo anno si celebreranno gli 80 anni di un mito italiano a due ruote: la Vespa. L’iconico modello arrivò per la prima volta nel 1946, cambiando di fatto il modo di intendere la mobilità, diventando un fenomeno italiano ed appassionando intere generazioni di ragazzi e ragazze. Per celebrare la ricorrenza si terrà una grande festa a Roma, dal 25 al 28 giugno 2026.

Il simbolo della dolce vita

La scelta della Capitale non è avvenuta certo a caso, perché incarna la città eterna e la grande bellezza, ma anche in quanto simbolo della dolce vita. Rispecchiando un’icona mai invecchiata, che ha saputo reinventarsi nel tempo per restare sempre contemporanea.

Non ci sono ancora i dettagli di quanto accadrà a Roma tra poco meno di un anno, solamente durante l’autunno verrà svelato il programma completo, ma il marchio italiano parla di “un evento straordinario che andrà ben oltre la passione per un mezzo unico al mondo”.

Nacque il 23 aprile 1946

Era il 23 aprile 1946 quando Piaggio ne depositò il brevetto, sperando in un modello di successo, ma difficilmente immaginando di aver realizzato un simbolo. Con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, lo scooter italiano per eccellenza ha attraversato generazioni e culture, diventando protagonista di fenomeni sociali e di costume. Dagli esordi fino ai giorni nostri, Vespa ha saputo adattarsi ai tempi, evolvendosi nel design e nelle prestazioni.