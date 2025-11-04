Vespa: l’80° anniversario e due novità ad EICMA 2025 [FOTO]

Il 2026 sarà un anno storico per Vespa. L’iconico brand italiano compirà 80 anni ed i festeggiamenti sono già partiti ad EICMA 2025, aperto da oggi alla stampa e da giovedì al pubblico. È stata presentata una versione speciale 80th per Primavera e GTs, con livrea dedicata e dettagli di alta manifattura. Presenti anche le rinnovate Primavera e Sprint S, nelle versioni 2026.

La versione speciale per gli 80 anni

La versione 80th si distingue per la particolare livrea Verde Pastello, ispirato da quello delle primissime produzioni monocolore dell’iconico modello italiano, tinta che si estende anche a numerosi dettagli, come quali i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi, il leveraggio della sospensione anteriore ed i cerchi.

Sullo scudo, insieme al logo Vespa, spicca la targhetta celebrativa “80th”, mentre sul retroscudo è presente il badge raffigurante il logo celebrativo “80 years of Vespa Est. 1946”. Come dicevamo, questa versione speciale è disponibile per i modelli Primavera e GTs.

La Vespa Primavera e Sprint S 2026

Al fianco del modello celebrativo, arrivano anche i MY 2026 di Primavera e Sprint S. Entrambe presentano nuovi cerchi da 12” a cinque razze sdoppiate, così come torna il gancio a scomparsa sotto il manubrio. Un piccolo intervento estetico rende più filante il “cravattino” al centro dello scudo, mentre la sella, nelle varie versioni, ha ricevuto nuovi materiali.

La Primavera propone una rinnovata cresta sul parafango, mentre la Sprint S propone la griglia a cinque feritoie sulla fiancata sinistra. Per entrambe c’è la nuova strumentazione full LCD e la presenza del disco freno anche sulla ruota posteriore. Disponibili in tre cilindrate (50, 125 e 150), oltre a due versioni a trazione completamente elettrica, con un’ampia gamma colori.