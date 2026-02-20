Vespa 946 Horse: l’edizione speciale che celebra l’anno del cavallo [VIDEO]

Ancora una volta il mito su due ruote “made in Italy” rappresentato da Vespa guarda a Oriente rendendo omaggio al calendario lunare con la Vespa 946 Horse, un’edizione speciale, che sarà prodotta in serie limitata e numerata, dedicata all’anno del cavallo, che segna i prossimi dodici mesi a partire dal 17 febbraio appena passato, giorno nel quale è ricaduto il Capodanno cinese.

Livrea in marrone brunito

Cercando di unire l’eleganza del cavallo al design senza tempo di Vespa, la 946 Horse si fa immediatamente notare per il livello superiore di raffinatezza al qualche contribuisce la particolare livrea in tinta Bay, un marrone brunito e profondo che, combinando superfici opache e lucide, rivela sfumature differenti a ogni percezione di luce, con bagliori dorati quando riflette il sole e tonalità più intense, quasi metalliche, nelle ombre. A completare il look delle Vespa 946 Horse, che il reparto di design del gruppo Piaggio ha voluto rendere quanto più somigliante possibile alle fattezze di un equino, ci sono i dettagli dorati e i rivestimenti in pregiata pelle.

Base tecnica della 946, prezzo da 12.000 €

L’elegante armonia cromatica della Vespa 946 Horse prende forma sulla base tecnica della normale 946, con la presenza del motore monocilindrico quatto tempi da 125 cc raffreddato ad aria che eroga 11 CV ed è affiancato dal cambio automatico. Dotata di serbatoio da 8 litri per garantire un’agevole utilizzo urbano, la 946 Horse beneficia di ruote da 12 pollici, impianto frenante a disco da 220 mm sia all’anteriore che al posteriore e pacchetto di sicurezza che comprende il sistema ABS a doppio canale e controllo di trazione ASR. Oltre che con una veste estetica di assoluto pregio, la Vespa 946 Horse sottolinea la propria esclusività e lo spirito da “pezzo da collezione” anche con il prezzo, che sul mercato italiano è fissato a 12.000 €.