Vespa 80th: l’edizione celebrativa arriva in Italia, da 5.750 euro

La Vespa compie quest’anno 80 anni. Il brevetto dell’iconico modello italiano fu depositato il 23 aprile 1946 e, di conseguenza, il 2026 corre un’importante ricorrenza, per uno degli scooter più famoso ed amato a livello mondiale. Oltre a numerosi eventi celebrativi, è stata anche realizzata un’edizione celebrativa, con dettaglio del passato, per incarnare lo spirito originario. Si tratta della Vespa 80th, nelle versioni Primavera 125 e Gts 310, con prezzi a partire da 5.750 euro.

Le caratteristiche

Il richiamo alla Vespa del 1946 parte dal colore, con l’esclusivo Verde Pastello, prendendo spunto dal codice colore, recuperato dagli archivi storici, delle prime produzioni di questo modello monocolore. Una sfumatura che riporta agli anni Quaranta e che riconduce a uno dei primi colori iconici di Vespa, al quale poi se ne aggiungeranno tanti altri. Tornando al Verde Pastello, questa tinta si estende a numerosi dettagli, come i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi e il leveraggio della sospensione anteriore. La carrozzeria si distingue attraverso la finitura lucida, i dettagli sono caratterizzati da una finitura satinata.

Sono presenti altri elementi, tono su tono, in un verde più scuro, come la sella, gli inserti in gomma sulla pedana poggiapiedi, la cover sul retroscudo e le manopole. Alle prime Vespa del 1946, si rifanno i cerchi ruota, anch’essi verniciati in Verde Pastello e caratterizzati da un design che reinterpreta la struttura chiusa in lamiera stampata delle ruote dell’epoca. I cerchi sono arricchiti dalla scritta “Est. 1946” e dal canale con finitura diamantata.

Su Vespa Primavera 80th spicca, inoltre, la griglia di raffreddamento sulla fiancata sinistra, un ulteriore dettaglio che la avvicina alle soluzioni tecniche e stilistiche delle origini. Per chiudere, sullo scudo, insieme al classico logo Vespa, spicca la targhetta celebrativa “80th”, mentre sul retroscudo è presente il badge raffigurante il logo “80 years of Vespa Est. 1946”, disegnato per celebrare questo anniversario storico dell’iconico modello italiano.

Due versioni

L’edizione speciale Vespa 80th è declinata in due diverse versioni e motorizzazioni. La Primavera 125 e la Gts 310, con prezzi rispettivamente di 5.750 e 7.950 euro (IVA inclusa).

Un mito nato nel 1946

Era il 23 aprile 1946 quando Piaggio ne depositò il brevetto, sperando in un modello di successo, ma difficilmente immaginando di aver realizzato un simbolo. Con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, lo scooter italiano per eccellenza ha attraversato generazioni e culture, diventando protagonista di fenomeni sociali e di costume. Dagli esordi fino ai giorni nostri, Vespa ha saputo adattarsi ai tempi, evolvendosi nel design e nelle prestazioni.

La grande festa a Roma

Sono numerosi gli eventi celebrativi, per festeggiare l’80° anniversario di questo modello, ma l’evento principale si terrà a Roma dal 25 al 28 giugno. Decine di migliaia di Vespisti, da tutto il mondo, sono attesi nella Capitale, per invadere la città di questa icona dell’Italia. La scelta romana non è avvenuta a caso, perché incarna la città eterna e la grande bellezza, ma anche in quanto simbolo della dolce vita. Rispecchiando un’icona mai invecchiata, che ha saputo reinventarsi nel tempo per restare sempre contemporanea e di grande appeal per il pubblico.

Sarà il più grande evento internazionale mai realizzato da Vespa, con come cuore il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi. Un’area di oltre 126.000 metri quadrati, nel cuore di Roma, per vivere quattro giorni all’insegna della passione per questo storico modello, con shop ufficiali, area food&beverage, un’officina dedicata, un palco per i live e l’intrattenimento, un’area per i bambini ed anche la possibilità di mettersi in sella ai modelli Vespa, nell’area experience e test ride.

Il momento più atteso ed iconico, tuttavia, si celebrerà nella giornata di sabato, quando si terrà la Grande Parata celebrativa degli 80 anni. Un lungo serpentone di Vespa attraverserà i luoghi più iconici di Roma: Lungotevere, Via Veneto, Via del Corso, Via dei Fori Imperiali, Circo Massimo. La sera sempre del 27 giugno ci sarà anche il grande concerto celebrativo allo Stadio Olimpico, con oltre 70.000 presenze previste e protagonista Tiziano Ferro, nella tappa romana del suo tour.