Sixs Light BT V2: l’intimo tecnico ultra leggero per affrontare il caldo in moto

Ogni motociclista sa bene che quando le temperature salgono e le ore in sella si moltiplicano, il baselayer smette di essere un semplice capo intimo e diventa un alleato fondamentale. È da questa consapevolezza che nasce la nuova linea estiva Sixs Light BT V2, l’intimo tecnico superleggero pensato per chi non rinuncia alle uscite in moto nemmeno nei giorni più torridi.

Leggerezza e traspirazione massima

La Light BT V2 rappresenta la linea più leggera e traspirante mai sviluppata da Sixs. Rispetto alla classica linea Underwear 4-Season, pesa circa il 40% in meno ed è stata progettato con l’obiettivo prioritario di smaltire nel modo più efficace possibile il calore prodotto dal corpo. I capi della linea estiva Light BT V2 vantano design e costruzione completamente rivisti al fine di migliore vestibilità, libertà di movimento e gestione dell’umidità, contribuendo a ridurre la sensazione di affaticamento anche durante le sessioni più intense o i viaggi più lunghi e impegnativi.

Architettura multi-zona su misura del motociclista

Gli indumenti della linea Sixs Light BT V2 beneficiano di una costruzione tessile multi-zona: diversi punti tessile (maglia unita, mesh, carbon, trattenuto e costina) sono distribuiti strategicamente sul capo in base alla funzione richiesta. Le zone soggette a sfregamento sono rinforzate, mentre quelle a maggiore sudorazione sono più ventilate. Ogni dettaglio, dal collo assottigliato alle maniche con fitting anatomico migliorato, è frutto di uno studio approfondito della muscolatura del motociclista e dei movimenti tipici della guida, con l’unico obiettivo di rendere il corpo asciutto e ventilato in condizioni di caldo, sudorazione e utilizzo intenso.

Una linea completa per ogni esigenza

La linea Sixs Light BT V2 include diversi capi, tra cui sottotute, maglie a manica corta e lunga, pantaloni e smanicati, oltre a una selezione di accessori come balaclava, sottocasco, scaldacollo e fascia paraorecchie. I capi sono disponibili in due colorazioni, Black Carbon con dettagli verde racing e Black/Dark Grey, nelle taglie dalla XS/S fino alla 3XL/4XL. Adatta al racing come al turismo, la linea Sixs Light BT V2 si rivolge quindi al motociclista che in estate, quando le temperature si fanno molto elevate, cerca prestazioni di comfort totale sotto la tuta.