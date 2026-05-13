Suzuki conquista il titolo AMA Supercross 2026 con Ken Roczen e la RM-Z450

Trionfo di grande prestigioso per la Suzuki RM-Z450 del team Progressive Insurance Cycle Gear ECSTAR Suzuki che, con in sella Ken Roczen, ha conquistato il titolo del Montster Energy AMA Supercross Championship 2026. Un grande successo quello ottenuto da Roczen il 9 maggio a Salt Lake City, negli Stati Uniti, nell’ultima gara stagionale, che ha riportato Suzuki al vertice dell’AMA Supercross conquistando il quinto titolo della Casa giapponese nella classe regina.

Una stagione da incorniciare per Roczen con 5 vittorie e 12 podi

Considerato la principale competizione mondiale di supercross e motocross indoor, il campionato AMA Supercross, organizzato dall’American Motorcyclist Assoaciation (AMA), ha vissuto una stagione 2026 avvincente fino alla fine delle 17 gara in calendario disputate da gennaio a maggio negli Stati Uniti. Nel corso della stagione, Ken Roczen, in gara nella categoria 450cc in sella alla Suzuki RM-Z450, ha ottenuto 12 piazzamenti sul podio, incluse 5 vittorie, col successo conquistato al 15° Round di Philadelphia che gli ha consentito di prendersi la leadership della classifica generale, difendendo il risicatissimo vantaggio (appena 1 punto sul diretto inseguitore prima dell’ultima gara di Salt Lake City) fino alla fine e conquistando così il titolo.

L’orgoglio di Suzuki per la vittoria

Un successo che va ovviamente felici i vertici di Suzuki, come testimoniato dalla parole di Takashi Ise, Managing Officer ed Executive General Manager, Motorcycle Operations che ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto da Ken Roczen e del titolo conquistato nella stagione 2026 AMA Supercross. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Roczen e la Suzuki RM-Z nel corso dell’intero campionato. Dopo le difficoltà affrontate in passato a causa degli infortuni, Ken ha saputo ritrovare progressivamente competitività e continuità da quando è entrato a far parte della famiglia Suzuki. Il suo rapporto con i fan e la sua determinazione rappresentano pienamente i valori espressi dal nostro slogan ‘By Your Side’. Continueremo a supportare Roczen e il team nelle prossime sfide sportive”.