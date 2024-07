Vanucci VUB-1: le nuove sneaker per lo stile casual e sportivo [FOTO]

Vanucci presenta le nuove sneaker VUB-1, distribuite da Louis Moto in Italia. Si tratta di una scarpa ‘multitasking’ dedicata sia all’utilizzo di tutti i giorni sia per viaggiare in moto. Molto leggera e con numerosi rinforzi protettivi, per garantire il comfort e la sicurezza dei propri piedi.

Le caratteristiche

Il modello Vanucci VUB-1 è realizzato per il 69% poliestere, il 18% spandex e il 13% filamenti termoplastici adesivi, con i polsini alla caviglia in maglia in filato sintetico flessibile. Propone un’imbottitura rinforzata nella zona della caviglia ed una protezione termoplastica del tallone in carbon look, con un rinforzo aggiuntivo in pelle bovina di 1,2 mm di spessore.

La suola è bicomponente, basata sul battistrada degli pneumatici Michelin, con una suola intermedia in poliuretano con proprietà di ammortizzazione perfettamente calibrate per una camminata confortevole. Per garantire aderenza e grip ottimali. La sneaker è stata testata per essere resistente all’abrasione ed al taglio, con una rigidità trasversale della suola.

Colori e taglie

Questa nuova scarpa è disponibile in quattro colori (nera, rossa, arancione e azzurra), anche in variante femminile. Le taglie vanno dalla 41 alla 46 per il modello maschile, mentre quello femminile va dalla 36 alla 41.

Prezzo

La nuova sneaker Vanucci VUB-1 ha un listino prezzi pari a 179,99 euro per tutti i colori e le taglie.