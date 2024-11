Accessori moto: Vanucci propone VXU-10 Windmaster, un intimo funzionale per tutte le stagioni

Vanucci ha presentato il nuovo VXU-10 Windmaster, un intimo funzionale pensato per tutte le stagioni, che garantisce calore e comfort anche in caso di climi particolarmente freddi. Questo completo è progettato per adattarsi alle caratteristiche di uomini e donne, garantendo in ogni caso una vestibilità davvero ottimale.

Vanucci lancia l’intimo funzionale VXU-10 Windmaster

Questo intimo garantisce una protezione davvero efficiente in caso di forte vento in quanto utilizza la membrana SympaTex Windmaster. Questa tecnologia protegge dalle intemperie e assicura anche una traspirabilità eccezionale, garantendo pelle asciutta e confortevole in ogni situazione. Il VXU-10 è caratterizzato da un design leggero e morbido, che rende facile indossarlo anche per diverse ore.

Inoltre, una delle caratteristiche principali del modello sono le cuciture piatte che riducono al minimo le irritazioni cutanee e di conseguenza garantiscono una sensazione di comfort piuttosto elevata sia per l’uomo che per la donna. Questo rende il VXU-10 Windmaster la soluzione perfetta per chi cerca un abbigliamento intimo versatile e performante. Per chi desidera provare questa innovativa linea di intimo, i modelli Vanucci VXU-10 sono disponibili in esclusiva su www.louis-moto.it.