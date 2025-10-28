Triumph Trident 800: arriva la nuova naked da 115 CV [FOTO]

Una nuova naked è in arrivo sulle strade italiane e mondiali. Si tratta della Triumph Trident 800, un modello derivato dalla fortunata Trident 660, ma con prestazioni superiori, grazie al tre cilindri da 115 cavalli. Ordini già aperti, arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo marzo.

Le caratteristiche

La moto del marchio britannico presenta un design essenziale, ma muscoloso, con linee decise e curve morbide. Il serbatoio da 14 litri si integra con la sella sagomata ed un codino elegante, mentre il terminale è rialzato. Cupolino e parabrezza in tinta aggiungono un tocco aerodinamico. La sella è divisa in due porzioni, a differenza della “sorella” 660, ed ha un’altezza di 810 mm da terra. Tra gli altri elementi estetici distintivi troviamo il dal logo in rilievo sulla sella ed i cerchi con una finitura dorata.

All’anteriore, la forcella Showa rovesciata da 41mm presenta pistoni di dimensioni generose, ed è regolabile in compressione ed estensione. Il monoammortizzatore Showa al posteriore, invece, offre una regolazione nel precarico e in estensione per una guida perfettamente calibrata. La frenata è gestita da due pinze radiali a 4 pistoncini che agiscono su dischi da 310mm di diametro per una frenata progressiva. Non manca la tecnologia, con lo schermo TFT a colori da 3,5 pollici.

Il motore

La Trident 800 è spinta dal il motore a tre cilindri da 798cc, con una potenza di 115 CV ed una coppia massima di 85 Nm, abbinato al cambio a 6 rapporti. A questo proposito, il Triumph Shift Assist permette di cambiare marcia senza l’utilizzo della frizione. Il motore presenta un albero motore forgiato, un albero a camme e uno di bilanciamento dedicati, bielle forgiate e pistoni ad elevata compressione. Per unire le prestazioni, senza ridurre la durata.

Sono disponibili tre modalità di guida (Road, Sport, Rain) che consentono di adattare la risposta dell’acceleratore e il controllo di trazione alle condizioni di guida. L’ABS ottimizzato in curva e il controllo di trazione, sensibili all’angolo di piega, offrono una maggiore sicurezza in curva grazie all’elaborazione di dati in tempo reale per regolare frenata ed erogazione di potenza.

Uscita e prezzo

La nuova Triumph Trident 800 è disponibile per gli ordini sin da subito, con consegne previste a partire da marzo 2026, con prezzo di listino a partire da 9.995 euro (f.c.).