Triumph: torna la Triple Track Experience, nel 2026 a Imola e Cremona

Dopo il successo del 2025, anche nel nuovo anno torna la Triumph Triple Track Experience. Due tappe per scendere in pista con tre modelli del marchio britannico, con la possibilità di provare tutte le moto oppure solamente quella preferita. Appuntamento sui tracciati di Imola e Cremona.

I modelli

Come dicevamo, saranno tre i modelli Triumph a disposizione dei partecipanti, le tre declinazioni più sportive dell’iconico motore Triple. Si tratta della sportiva media Daytona 660, della roadster Speed Triple 1200 RS e dell’ultimo modello svelato dal marchio, la Street Triple 765 RX. Quest’ultima è l’edizione speciale con elementi ispirati alle competizioni, tecnologia all’avanguardia e uno stile dato dalla configurazione “track ready” di ergonomia e ciclistica.

Come funziona

La seconda edizione della Track Experience permette di provare tutte e tre le moto, in tre turni da 20 minuti per ciascun modello, oppure un turno singolo, sempre di 20 minuti, con il modello preferito. Previsto anche un turno per neofiti, cioè per chi si cimenta per la prima volta tra i cordoli di un circuito, e anche la possibilità di noleggiare l’abbigliamento tecnico direttamente in loco.

Il calendario

Saranno due gli appuntamenti previsti: il 20 aprile al Cremona Circuit ed il 10 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I prezzi

È possibile prenotare la propria partecipazione sul sito ufficiale di Pistard Racing, organizzatore dell’evento, con il turno Triple a 290 euro (IVA inclusa) e quello singolo a 110 euro.