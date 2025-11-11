Triumph Tiger: arrivano le nuove edizioni speciali Alpine e Desert [FOTO]

Triumph ha presentato le due nuove edizioni speciali della Tiger 900 e 1200: la Alpine e la Desert Edition. Si tratta di modelli ispirati alle diverse suggestioni dell’avventura, con elementi distintivi e caratteristici per ognuno. Arriveranno a gennaio 2026, con prezzi da 17.095 euro.

“Alpine e Desert Edition hanno tutte le capacità che ci si aspetta da una Tiger, con un design distintivo e specifiche migliorate – le parole del CCO Paul Stroud – Sono una celebrazione delle epiche avventure dei nostri clienti, che guidano le loro Tiger tra vette innevate e dune. Ciò che distingue davvero queste Special Edition è l’eccezionale rapporto qualità-prezzo”

La Alpine Edition

Entrando nel dettaglio, la Alpine Edition si concentra sui modelli in allestimento GT Pro, con un pacchetto di dotazioni elettroniche e nuove colorazioni. La Tiger 900 Alpine Edition è rifinita in Snowdonia White e Sapphire Black con dettagli in Aegean Blue, mentre la Tiger 1200 è proposta in due varianti Alpine, per chi cerca prestazioni da turismo raffinate e un look audace. Di serie ci sono le barre protezione motore e sulla 900 è di serie il silenziatore Akrapovic.

Su Tiger 900, le sospensioni sono ottimizzate, con forcelle Marzocchi da 45 mm regolabili manualmente con 180 mm di escursione ruota, mentre la 1200 è dotata di sospensioni Showa semi-attive su tutte le versioni, con 200 mm di escursione anteriore e posteriore. Per quanto riguarda la dotazione, le moto possono essere equipaggiate con sella riscaldata o ribassata.

La Desert Edition

Pensata per affrontare le dune più assolate ed affascinanti, invece, la Desert Edition viene declinata sui modelli Rally Pro e mette in risalto le capacità off-road. Con componenti di alto profilo e tecnologia raffinata, Tiger 900 Desert Edition è proposta in Urban Grey e Sapphire Black con accenti Baja Orange, mentre Tiger 1200 Desert Edition è disponibile in due livree differenti. Di serie ci sono le barre protezione serbatoio e sulla 900 è di serie il silenziatore Akrapovic.

Le nuove Special Edition includono anche il sistema Triumph Blind Spot Radar di serie, che è stato sviluppato in collaborazione con Continental: il Blind Spot Assist utilizza un radar posteriore per avvisare il pilota della presenza di veicoli nell’angolo cieco, mentre il Lane Change Assist segnala in modo più evidente la presenza di veicoli in caso di cambio corsia.

Uscita e prezzi

Entrambe le versioni speciali arriveranno nelle concessionarie del marchio britannico a gennaio 2026, con un listino a partire da 17.095 euro per la Alpine Edition e da 17.995 euro per la Desert Edition.