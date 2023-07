Triumph Tiger 900 Aragon Edition: due versioni speciali ispirate alle vittorie di Ivan Cervantes [FOTO]

Triumph Motorcycles celebra le vittorie di Ivan Cervantes, che nel corso dell’estate 2022 ha conquistato il primo posto nell’affascinante e durissimo raid Baja Aragón, con due special edition ispirate dalla performance del pilota iberico: la Tiger 900 Rally Aragón e la Tiger 900 GT Aragón.

Livrea dedicata ed equipaggiamento top

Disponibili solo per il 2023, queste due edizioni speciali sono dotata di equipaggiamento esteso e di una livrea sportiva e inedita, che trae spunto dalla race bike utilizzata da Cervantes, la Tiger 900 Rally Pro con la quale il pilota iberico un anno fa ha dominato i 450 chilometri della competizione, giungendo al traguardo con l’enorme vantaggio di un’ora e 6 minuti sugli avversari di pari categoria.

Entrambe le special edition Tiger 900 Aragon offrono tecnologia, prestazioni e contenuti tecnici degli allestimenti top di gamma Rally Pro e GT Pro, a cui si aggiungono una livrea sportiva ispirata al mondo delle corse e un equipaggiamento esteso in termini di robustezza e protezioni per lo sterrato.

Schema cromatico distintivo

La Tiger 900 Rally Aragon prevede una livrea che combina le tinte Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con in più espliciti riferimenti Racing Yellow ed una nuova sella dalla colorazione inedita. La GT Aragon segue un approccio simile ma con un risultato più elegante: oltre alla nuova sella bicolore, questa versione ha una livrea in tinte Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White.

Dal punto di vista dell’handling, la versione GT Aragon prevede forcelle Marzocchi regolabili dal 45 mm abbinate ad un mono posteriore e regolazione elettronica (idraulica e precarico), mentre la Rally Aragon monta forcelle Showa per prestazioni off-road top, ampiamente regolabili.

Entrambi i modelli prevedono come dotazione standard le barre in acciaio per la protezione del carter motore, mentre nel caso della Rally Aragon Edition si aggiungono le protezioni estese a cingere il serbatoio nella parte superiore. Entrambe le versioni sono personalizzabili con i 65 accessori originali disponibili.

Disponibilità e prezzi

Disponibili nelle concessionarie Triumph da fine luglio 2023, le nuove edizione speciali vengono proposte ad un prezzo di 16.995 € (f.c.) per la Tiger 900 Rally Aragon e di 16.935 € (f.c.) per la Tiger 900 GT Aragon.