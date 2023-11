Triumph Tiger 900 2024: evoluzione in potenza e tecnologia per GT, GT Pro e Rally Pro [FOTO]

La Triumph Tiger 900 si aggiorna alzando il livello di prestazioni, comfort e tecnologia che coinvolgere l’intera gamma composta da Tiger 900 GT, GT Pro e Rally Pro.

Le rinnovate Triumph Tiger 900 vengono proposte sul mercato italiano, dove le consegne prenderanno il via a inizio 2024, con i seguenti prezzi: Tiger 900 GT da 14.975 €; Tiger 900 GT Pro da 16.595 €; Tiger 900 Rally Pro da 17.495 €.

Le tre nuove moto ampliano la possibilità di personalizzazione introducendo nuove livree. Per le versioni GT e GT Pro la gamma propone i colori Snowdonia White, Graphite/ Sapphire Black e Carnival Red/ Sapphire Black. Per quel che riguarda la Rally Pro troviamo invece le tinte Carbon Black e Sapphire Black, oltre alle colorazioni Ash Grey/ Intense Orange o Matt Khaki Green/ Matt Phantom Black.

Aumenta la potenza del motore, scendono i consumi

A spingere la nuove Triumph Tiger 900 c’è un aggiornato motore tre cilindri di 900 cc che ora sviluppa il 13% di potenza in più rispetto al modello precedente, passando da 95 a 108 CV, con 90 Nm di coppia massima. Rivisto per garantire una maggiore trattabilità ai bassi regimi, il motore è affiancato da architettura T-Plane e intervalli di accensione irregolari che, oltre a far si che la Tiger 900 conservi il suo sound distintivo, assicura un maggior efficienza con un riduzione fino al 9% del consumo di carburante.

Look più grintoso, quattro kit di accessori

La Triumph Tiger 900 ha un aspetto più cattivo grazia alla nuova conformazione del “becco” e all’aggiornata zona del quadro strumenti e dei pannelli laterali. Un nuovo silenziatore Akrapovic è disponibile tra gli accessori, dove troviamo anche quattro pacchetti con dotazioni specifiche: i kit Performance, Protection, Trekker e Expedition.

Sulle nuove Tiger 900 sono state riviste le luci posizione per offrire una migliore visibilità. Rinnovata anche la grafica della strumentazione digitale con display da 7 pollici, mentre la connettività Bluetooth My Triumph è presente di serie su tutta la gamma.

Cresce il comfort

Ad incrementare il comfort c’è l’aggiornata sella, ora più piatta e spaziosa, oltre che riscaldabile sui modelli Pro. La sella è regolabile di 20 mm in altezza, con la possibilità a richiesta di optare per una sella ribassata che riduce l’altezza di ulteriori 20 mm.

A ognuna il suo assetto delle sospensioni

Su ognuna delle tre versioni della Tiger 900 2024 è presente un assetto delle sospensioni specifico. Sulla 900 GT troviamo sospensioni Marzocchi con compressione regolabile e smorzamento in estensione. Puntando a una migliore manovrabilità su strada e un comfort di guida elevato sulle lunghe distanze, la 900 GT offre 180 mm di escursione della forcella e 170 mm di escursione della ruota posteriore.

Sulla 900 GT Pro, che monta sempre sospensioni Marzocchi, le forcelle regolabili sono affiancate da una sospensione posteriore regolabile elettronicamente. Ulteriore step per la 900 Rally Pro sulla quale troviamo le sospensioni Showa che garantiscono ampie possibilità di regolazione per offrire il meglio su ogni tipo di terreno.

Tutte e tre le nuove Triumph Tiger 900 montano impianto frenante con pinze Brembo Stylema. Su GT e GT Pro troviamo cerchi in lega leggera da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore, mentre la Rally Pro monta ruote a raggi tubeless con anteriore da 21 pollici per ottimizzare le prestazioni in fuoristrada.

Più sicurezza

Migliorata anche la dotazione di sicurezza attiva, con la nuova gamma che dispone di Emergency Braking Light, un nuovo sistema che attiva automaticamente le luci di emergenza in caso di franata brusca, disattivandosi da solo quando si riparte.

Modalità di guida

Della dotazione di serie fanno parte l’ABS Corning e il controllo della trazione Cornering. Oltre all’acceleratore ride-by-wire, la moto consente di modificare il comportamento di guida attraverso quattro diverse modalità di marcia: Road, Rain, Sport e Off-Road.

A questi quattro setup standard, la GT Pro aggiunge la modalità Rider che permette un impostazione a misura dello stile di guida del pilota, mentre sulla Rally Pro le modalità salgono a sei con l’ulteriore aggiunta dell’impostazione Off-Road Pro extra che disattiva del tutto l’ABS e il controllo di trazione. Inoltre sulle versioni Pro troviamo il sistema Triumph Shift Assist che permette di cambiare marcia senza dover azionare la frizione.