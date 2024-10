Triumph TF 450-RC Edition: la moto progettata con Ricky Carmichael [FOTO]

Un nuovo modello progettato dalla leggenda del motocross Ricky Carmichael. Stiamo parlando della Triumph TF 450-RC Edition, con elementi distintivi e grafiche scelte direttamente dal pilota per rendere la moto unica. Sarà disponibile a partire da febbraio 2025, al costo di 12.295 euro.

Le caratteristiche

A livello estetico, le grafiche riprendono in modo evidente il Performance Yellow di Triumph con dettagli bianchi e neri, includono anche l’iconico numero 4 di Ricky Carmichael e alcuni dettagli dei principali sponsor, aggiungendo un tocco personalizzato che celebra questa leggenda del motorsport. Il design viene ripreso anche nella tabella porta numero, sulle decalcomanie del forcellone e su altri dettagli per rendere la moto distintiva e diversa da tutti gli altri modelli.

La TF 450-RC è dotata di un telaio in alluminio, con design a doppia culla, ottimizzato considerando i parametri di rigidezza longitudinale, laterale e torsionale. La moto è equipaggiata con le sospensioni KYB AOS, progettate per garantire grande assorbimento e reattività, così come con pinze e pompe freno Brembo e dischi Galfer. I cerchi D.I.D DirtStar sono abbinati a pneumatici Dunlop Geomax MX34, l’impianto di scarico è leggero in acciaio inox.

Il motore

La Triumph TF 450-RC Edition è spinta dal motore monocilindrico SOHC da 450cc, accoppiato al cambio a cinque rapporti, con quickshifter di serie. La camera di combustione è completamente lavorata per garantire una fluidodinamica e un’efficienza ottimali. I condotti lavorati con macchine utensili a tre assi assicurano una geometria ottimale per garantire elevate potenze di picco, mentre i bilancieri rivestiti DLC riducono l’attrito, migliorando efficienza e longevità del motore.

Uscita e prezzo

La nuova TF 450-RC sarà disponibile a partire da febbraio 2025, al costo di 12.295 euro, presso tutti i concessionari Triumph Offroad.