Triumph Motorcycles Open Weekend 2026: porte aperte in concessionaria il 7 e 8 marzo [FOTO]

Triumph Motorcycles è pronta ad accompagnare i motociclisti nel loro desiderio di mettersi l’inverno alle spalle e di accogliere con impazienza la primavera, stagione nella quale si riaccende la passione degli amanti delle due ruote. Anche quest’anno, Triumph organizza il tradizionale Open Weekend nazionale, che si terrà nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, durante le quali gli appassionati potranno recarsi nei concessionari ufficiali per scoprire da vicino ed effettuare i test ride con alcune delle più attese novità della gamma 2026 della Casa motociclistica inglese.

Ci sarà anche la nuova Trident 800

Tra i modelli protagonisti dell’Open Weekend di Triumph ci sarà la nuova Trident 800, roadster mid-size spinta dal motore triple da 115 CV che unisce personalità e dinamismo in una naked progettata per offrire divertimento di guida negli spostamenti quotidiani in città e nelle gite fuori porta del fine settimana. Accanto ad essa ci sarà anche la street-fighter Street Triple 765 RX che rinnova la propria capacità di regalare emozioni con una ciclistica rivoluzionata e l’anteriore con semi-manubri clip on.

Gli altri modelli disponibili per le prove su strada

Per quanto riguarda la gamma Modern Classic, la proposta di Triumph per il 2026 porta dritto alla Scrambler 1200 XE e all’evoluta Scrambler 900, con entrambi i modelli che si fanno espressione dell’ottimizzazione introdotta dal marchio inglese nei contenuti tecnici, nello stile e nelle performance ciclistiche su ogni tipo di terreno. Oltre ai nuovi modelli della gamma 2026, per l’Open Weekend in concessionaria sarà disponibili anche i principali best seller di Triumph: dalle adventure della famiglia Tiger fino alle stilose entry-level della gamma, Speed 400, Scrambler 400 X e XC.