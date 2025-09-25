Triumph Motorcycles: Joffrey Gaeta è il nuovo Sales Manager per l’Italia

Triumph Motorcycles Italia annuncia la nomina di Joffrey Gaeta a Sales Manager, incarico che ricoprirà a partire dal 1° ottobre. Gaeta, 43 anni, è entrato nella Casa motociclistica ad inizio 2019 on il ruolo di Dealer Development Manager, sviluppando una profonda conoscenza della rete vendita di Triumph in Italia, contribuendo ad ampliarne la capillarità sul territorio e a focalizzandosi sull’evoluzione di competenze e know-how delle concessionarie, anche attraverso il coordinamento dell’introduzione della piattaforma di digital showroom e vendita online “Triump First”.

Succede a Vasques

Gaeta prenderà il posto di Gaetano Vasques che, dopo 7 anni nel ruolo di Sales Manager, lascia Triumph Motorcycles Italia per intraprendere una nuova avventura professionale. Assumendo il nuovo ruolo, Gaeta avrà la responsabilità di pianificare tutte le attività strategiche e tattiche a livello commerciale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di vendita e di performance della rete Triumph nel nostro Paese.

Esperienza ventennale

Prima di approdare in Triumph, Gaeta ha maturato una significativa esperienza manageriale nel settore automotive, iniziata nel 2005 in BMW Italia, dove si è occupato di Dealer Marketing e programmi di Training all’interno della divisione moto, per poi passare nel 2014 al reparto Vendite con il ruolo di Area Sales Manager, qualifica che manterrà anche tra il 2017 e il 2019 con il passaggio alla divisione MINI.