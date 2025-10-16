Triumph Motorcycles annuncia 20 novità per il mercato italiano nei prossimi sei mesi

Triumph Motorcycles lancerà sul mercato italiano 20 novità di prodotto, tra nuovi modelli e aggiornamenti dei modelli attuali (stradali, off-road ed elettrici), nel corso dei prossimi sei mesi. Si tratta di un ambizioso piano di ampliamento della gamma, quello annunciato dalla Casa motociclistica britannica, che segue la crescita significativa di Triumph sul mercato, testimoniata da cinque anni consecutivi di vendite record a livello globale, con 141.683 moto consegnate in tutto il mondo nell’ultimo anno fiscale (1 luglio 2024 – 30 giugno 2025), che segnano una crescita del +136% rispetto al 2019.

Il primo nuovo modello sarà svelato il 28 ottobre

La prime novità della gamma stradale Triumph Motorcycles 2026 verranno svelate a partire dal 21 ottobre, con il lancio della campagna True Originals Never Settle, seguita dal reveal di un modello inedito, il 28 ottobre prossimo.

Le novità di Triumph supporteranno la crescita della Casa britannica, che ha ricevuto un ottimo feedback dagli ultimi modelli introdotti in gamma, come Tiger Sport 800, Speed Triple 1200 RS e Speed Triple 1200 RX, che hanno contribuito in modo rilevante al record di vendite dell’ultimo anno. Ulteriore slancio è arrivato dall’ingresso di Triumph in nuovi segmenti di mercato, tra cui 500 cc, off-road ed elettrico, con il lancio della gamma Triumph TXP, modelli full electric pensati per bambini e giovani motociclisti, a cui si aggiungono anche gli eccellenti risultati sportivi conquistati al debutto nelle competizioni motocross ed enduro. La gamma 500 cc, con i modelli Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC, ha avuto un peso determinante nelle crescita di Triumph sui mercati asiatici.

Raggiungere sempre più clienti

Parlando dell’ottimo momento di salute che sta attraversando in questo momento la Casa motociclistica britannica Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “La crescita di Triumph in questi ultimi anni è stata straordinaria, segnata da vendite record e dall’ingresso in nuovi segmenti. In un momento di grande incertezza per il mercato motociclistico mondiale, l’obiettivo di Triumph è molto chiaro: con i nuovi modelli e gli aggiornamenti di gamma che presenteremo nei prossimi sei mesi, l’impegno di Triumph è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti, con moto entusiasmanti, progettate e realizzate secondo i più alti standard di qualità in tutto il mondo”.