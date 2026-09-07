Triumph: l’ingresso nelle competizioni off-road nella docuserie ‘All in’

Il 2018 è stato l’anno in cui Triumph ha deciso di entrare nel mondo delle competizioni off-road, con l’avvio dello sviluppo della gamma TF. Ora il marchio britannico ha deciso di raccontare questo percorso, con una docuserie, denominata ‘All In’, dedicata a questo programma. Raccontando il dietro alle quinte dello sviluppo dei modelli, l’impatto dell’ingresso nel settore e le prime competizioni. La prima puntata è già disponibile online, sul canale ufficiale YouTube dell’azienda.

“All In mostra davvero la passione e l’orgoglio che Triumph ha messo nel suo progetto off-road a partire dal 2018, anno in cui è iniziato lo sviluppo dei modelli della gamma TF – sono le parole di Ian Kimber, Head of Global Racing Programmes di Triumph Motorcycles – Il DNA delle competizioni e le competenze tecniche e ingegneristiche per aver successo sono solo due degli ingredienti che hanno portato rapidamente Triumph alla conquista dei suoi primi successi in ambito off-road, con un progetto ambizioso, collaborazioni strategiche e la creazione di una nuova rete di Concessionarie dedicate al mondo del motocross e dell’enduro in tutto il mondo”.

Le quattro puntate

La docuserie si sviluppa in quattro puntate, che verranno pubblicate mensilmente. La prima è dedicata a come è nata questa idea dell’ingresso nel settore off-road da parte dell’azienda britannica. ‘La volontà di spingersi oltre’ è il titolo e, nel video, si parla dell’impegno strategico a lungo termine nell’off-road, fondato su una storia centenaria e sull’ambizione e la convinzione che Triumph potesse portare un vantaggio competitivo nel fuoristrada. La puntata contiene le testimonianze di Steve Sargent, Ian Kimber, Rod Lopusnak, Ivan Cervantes e Ricky Carmichael.

Il secondo episodio arriverà ad ottobre e si intitolerà ‘Mentalità vincente’. Con il contributo di Guillem Farrés e Camden McLellan, questa nuova puntata si concentrerà sulle sfide affrontate, ma anche sulle vittorie e i podi che in pochissimo tempo hanno portato Triumph ad avere una credibilità internazionale nei campionati mondiali di Motocross, Supercross e MX2.

Il racconto della gamma enduro, invece, è il perno del terzo episodio ‘Oltre ogni limite’. Gli specialisti dell’Enduro Paul Edmonston e Jonny Walker raccontano come il programma Enduro di Triumph abbia dimostrato le capacità uniche della gamma TF-E. Infine, l’episodio finale ‘Verso il gradino più alto’ parla del futuro. Il percorso intrapreso fino ad ora ha l’obiettivo di gettare le basi per un solido futuro e raggiungere i più alti livelli del motorsport off-road a livello mondiale, con una costante attenzione allo sviluppo dei nuovi modelli e ad investimenti a lungo termine.

“L’ingresso di Triumph nei campionati Motocross, Enduro e Cross Country ha dato il via a un nuovo capitolo della storia della Casa strategicamente importante – ha concluso Kimber – La docuserie All In evidenzia il percorso che abbiamo realizzato finora e che siamo determinati a continuare a migliorare nei prossimi anni per contribuire al futuro delle competizioni off-road e a diventare uno dei principali Costruttori a livello mondiale”.

Una puntata al mese

La docuserie All In di Triumph terrà compagnia agli appassionati nella parte finale di questo 2026. Se il primo episodio, come detto, è stato pubblicato a settembre, quelli successivi arriveranno uno al mese, concludendosi così a dicembre.

Triumph e l’off-road

Triumph ha costruito negli anni un legame sempre più stretto con il mondo dell’off-road, ampliando una gamma che oggi spazia dalle Scrambler alle adventure Tiger. Una filosofia che parte dalle origini delle Scrambler Triumph, nate negli anni Sessanta con un’impostazione legata alle competizioni su terra e alle gare nel deserto. Tra le proposte più recenti spicca la Scrambler 400 XC, sviluppata per offrire maggiore capacità sui fondi sterrati. Utilizza ruota anteriore da 19 pollici, sospensioni dedicate, pneumatici tubeless Metzeler Karoo Street e modalità ABS specifica per l’off-road. Il monocilindrico da 398 cc sviluppa 39,5 CV, mentre il controllo di trazione può essere disattivato per aumentare il controllo sui terreni a bassa aderenza.

Salendo di categoria, la Scrambler 900 combina il carattere della tradizione Triumph con una maggiore vocazione all’utilizzo su fondi misti, grazie a sospensioni a lunga escursione, ruota anteriore maggiorata e modalità Off-Road. Il bicilindrico da 900 cc eroga 64 CV. Accanto alle Scrambler, la famiglia Tiger rappresenta invece l’anima adventure del marchio, pensata per affrontare viaggi su strada e percorsi sterrati. Il capitolo più recente è questo ingresso nel mondo delle competizioni, raccontato in questa nuova docuserie ‘All In’.

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