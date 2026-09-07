Benda Napoleon Bob 125: motore V-Twin da 14 CV e guidabile con patente A1

Benda amplia la gamma Napoleon Bob con il lancio del nuovo modello che porta il marchio nel segmento delle 125 cc. Grazie alla nuova Napoleon Bob 125, che conferma il riconoscibile stile bobber rivisto in chiave moderna, la cruiser dall’estetica premium Benda offre la possibilità di vivere l’esperienza del brand anche ai possessori di patente A1.

Motore V-Twin

La Benda Napoleon Bob 125 si distingue per un elemento tecnico decisamente insolito per il segmento delle 125 cc, ovvero il motore V-Twin raffreddato a liquido che la differenzia in modo netto dalla concorrenza. In una categoria dominata dai più convenzionali propulsori monocilindrici, il motore bicilindrico da 14 CV che equipaggia la cruiser le permette di mettere in strada un carattere distintivo, facendo leva su una curva di coppia generosa già ai bassi regimi e su un sound di scarico profondo e coinvolgente.

Bobber classica ma moderna

L’estetica della Benda Napoleon Bob 125 riprende i codici del bobber classico, reinterpretandoli attraverso soluzioni moderne. L’impianto di illuminazione full LED si integra nel design della moto, mentre il caratteristico faro anteriore combina forte presenza scenica e illuminazione efficace. Gli specchietti circolari e il compatto serbatoio dalle linee filanti completano un look che strizza l’occhio al passato senza rinunciare alla contemporaneità.

Tra passato e futuro

Anche la tecnologia trova spazio in un progetto fortemente legato all’heritage. La strumentazione della Benda Napoleon Bob 125 abbina elementi analogici e digitali attraverso un display TFT da 4,3 pollici, mentre la disposizione dei comandi è progettata nell’ottica della massima intuitività d’uso. Manubrio e sella sono studiati per offrire una posizione di guida naturale e confortevole, adatta tanto agli spostamenti brevi di tutti i giorni quanto ai viaggi più lunghi.

Sul fronte ciclistico, la moto dispone di un originale soluzione anteriore, con forcella telescopica semi-nascosta e due ammortizzatori laterali a vista, architettura ereditata dalla sorella maggiore Napoleon Bob 250. Al posteriore troviamo un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico. La dotazione comprende inoltre freni a disco su entrambe le ruote e ABS a doppio canale.

Prezzo inferiore ai 5.000 €

Pensate per unire personalità, stile e tecnologia, accessibile anche ai possessori di patente A1, la Benda Napoleon Bob 125 è disponibile sul mercato italiano a partire da settembre, in due colorazioni (Retro Green e Phantom Black), con un prezzo altamente competitivo di 4.990 €.