Una marea di Moto Guzzi a Mandello: 60.000 persone per le GMG 2026

Già alla vigilia era facilmente prevedibile che l’edizione 2026 delle GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi non sarebbe stata come tutte le altre. Previsioni ed aspettative che sono state confermate dai fatti e dai numeri che hanno caratterizzato i quattro giorni, dal 3 al 6 settembre, di questa edizione speciale delle GMG, alle quali hanno preso parte più di 60.000 persone, la gran parte in moto, arrivata da ogni parte del mondo.

Inaugurati il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi

Sono stati tantissimi gli appassionati e i fan del marchio dell’Aquila che hanno invaso Mandello del Lario per le GMG 2026 che hanno coinciso con l’inaugurazione della nuova fabbrica Moto Guzzi e del nuovo museo. Due strutture che, a coronamento di quasi cinque anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimento, hanno concretizzato un progetto di architettura industriale visionario e ambizioso, dando forma a un luogo che mescola ingegno e tecnologia, favorendo l’incontro tra mito e passione per genere nuove idee e per immaginare e costruire il futuro.

Durante le quattro giornate delle GMG il nuovo stabilimento di Moto Guzzi ha fatto registrare 40.00o visite, mentre quasi 30.000 sono stati gli accessi al museo che, in 3.000 metri quadri di ambienti ultra-moderni, accoglie la straordinaria collezione di 160 moto, molte delle quali pregiati e preziosissimi pezzi unici. Un ulteriore elemento distintivo degli spazi del museo è la vista sulle nuove linee produttive, con un collegamento diretto tra la memora di Moto Guzzi e il futuro del marchio.

La grande carovana di 1.500 Moto Guzzi di tutti i tempi

Uno dei momenti più coinvolgenti delle GMG 2026 è stata la parata di 1.500 Moto Guzzi di ogni epoca, sabato mattina da Lecco a Mandello, che è stata aperta dai Corazzieri, la Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica, in sella alla possenti Moto Guzzi California 1400 di ordinanza. Alla grande festa del marchio ha partecipato anche tutto il team MotoGP di Aprilia Racing coi piloti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Lorenzo Savadori e la MotoGP Legend Max Biaggi.

Tra romanticismo, Virgin Radio e test ride

Tra moto e passione per la Casa dell’Aquila, c’è stato spazio anche per i sentimenti più romantici, con sei coppie che hanno scelto di rinnovare le loro promesse di matrimonio dentro la fabbrica, nella grande piazza alberata della Galleria del Vento, anch’essa totalmente rinnovata. La quattro giorni, che è stata animata dal palco di Virgin Radio, ha previsto anche i test ride gratuiti, partiti dal cuore della fabbrica, e che hanno permesso a circa 600 persone di provare su strada l’intera gamma Moto Guzzi, dalla classica V7 alla versatile V85, passando per la sport tourer V100 Mandello e per la viaggiatrice Stelvio.